¿Cuál es el protocolo de los colegios para evitar casos como el del bullying a Sandra?

La Junta de Andalucía establece una serie de pasos a seguir para identificar y actuar ante las conductas de acoso a alumnos en los centros educativos

Indignación por la muerte de Sandra a las puertas del colegio en San Carlos

Unas vecinas colocan velas en el portal del edificio donde vive la familia de Sandra
Jaime Parejo

El caso de Sandra, la niña de 14 años del colegio las Irlandesas de Loreto que se quitó la vida a raíz del acoso que sufría por parte de al menos tres compañeras, ha vuelto a poner en la luz pública el debate ... sobre si se hace lo suficiente para evitar que casos que puedan acabar derivando en situaciones límite como la de esta niña del barrio de San Carlos. La familia denuncia que el colegio no hizo nada, más allá que quitar de la clase a dos de las acosadoras de Sandra, mientras que la Consejería de Educación trasladó el caso a la Fiscalía tras comprobar que el centro educativo no había activado los protocolos anti acoso que deben llevarse a cabo en estas situaciones.

