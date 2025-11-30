El boicot de la Policía Local al Plan de Navidad suma 130 ausencias más en el turno nocturno y el matinal del domingo

El boicot de la plantilla de la Policía Local de Sevilla al plan de seguridad diseñado por la Jefatura del cuerpo para la Navidad, con la obligatoriedad de cumplir los turnos pese a la falta de acuerdo sobre los mismos al regir ... el nivel uno del Plan Local de Emergencias, activado por el propio alcalde, José Luis Sanz, ha ido más allá de la jornada inaugural del encendido de la iluminación navideña y se prolonga también este domingo, último día de noviembre.

Según han informado a este periódico fuentes del Ayuntamiento hispalense, durante el anterior turno de noche 38 de los 72 agentes asignados a dicho horario no acudieron al dispositivo especial, frente a 34 que sí asistieron. Ya la mañana de este domingo, 93 de los 139 efectivos nombrados para servicios extraordinarios no habrían acudido a los mismos, mientras 46 agentes sí han acudido a cumplir el turno encomendado.

O sea 131 ausencias más que se suman a las aproximadamente 190 acumuladas durante el sábado, jornada marcada por los actos oficiales del encendido del alumbrado navideño en el entorno de la avenida de la Constitución y el Consistorio, abarrotado de público y donde escaseaban los agentes uniformados, así como los tradicionales puntos de control del tráfico, entre otros aspectos.

Y eso que el Ayuntamiento hispalense, gobernado por el popular José Luis Sanz, había activado el nivel uno de su Plan de Emergencias, con la obligación de los agentes de la Policía Local de asumir los turnos especiales y estar disponibles en cualquier momento para dar cobertura a los operativos extraordinarios de Navidad, frente al carácter voluntario de la adhesión a tales turnos antes de que rigiese dicha herramienta extraordinaria.

Antes de estas ausencias masivas a los turnos especiales del plan municipal de seguridad con motivo de la Navidad, basados en las obligaciones implícitas para los agentes por la activación del nivel uno del Plan de Emergencias, pesaba como es sabido la prolongada falta de acuerdo entre el Gobierno local y los representantes sindicales de la plantilla policial, para las productividades a cobrar por los efectivos por sus servicios adicionales precisamente para estos dispositivos navideños.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, los agentes que no hayan cumplido con el turno asignado tienen la obligación de acreditar formalmente una baja médica, porque en caso contrario, se enfrentarían a la apertura de un expediente disciplinario, pues recordemos que la activación del nivel uno del Plan Municipal de Emergencia les obligaba a participar de los servicios extraordinarios fijados por la Jefatura.

El sindicato CSIF defendía de su lado que aunque la Jefatura publicó el pasado viernes un listado de los agentes asignados obligatoriamente al turno especial, la medida no les fue «decretada personalmente» a cada uno de los agentes en cuestión, avisando de que la orden del cuerpo de Policía Local donde fue publicada dicha relación de efectivos sólo es accesible desde los equipos informáticos del Ayuntamiento, que según esta fuerza sindical «no ha previsto un mecanismo» eficaz de comunicación a estos funcionarios, para el caso de los que no estuviesen activos esta anterior jornada.

El Sindicato de Policía Local de Sevilla (SPLS), por su parte, ha recurrido por lo Contencioso-Administrativo el Plan de Emergencia por «posible vulneración de derechos fundamentales en la imposición unilateral de condiciones de trabajo mediante la utilización del Plan de Emergencias Municipal», al eludir deliberadamente los cauces legales de la negociación colectiva.

La última propuesta del Gobierno local a los sindicatos representantes de la plantilla policial para el Plan de Navidad contemplaba horas extra por importe de unos 5,6 millones de euros; avisando el alcalde de que «ni siquiera el alcalde está por encima de la Ley», en alusión a las cortapisas de la Intervención municipal a dedicar más dinero a este concepto, después de que en mayo quedase agotada ya la partida del presupuesto del Ayuntamiento para productividades de los agentes.

Los sindicatos, por su parte, alertaban de que la propuesta suponía fragmentar los refuerzos cuando todos los días del calendario navideño están marcados por los eventos y el público multitudinario, agregando además problemas de conciliación por la planificación diseñada y apostando por repetir el plan del año pasado, que supuso un desembolso de unos diez millones de euros. El conflicto, así, está servido cuando apenas acaba de comenzar el periodo navideño.