Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

Caso Pineda

Cuando se dio el pase de la parcela Antonio Muñoz, que parece ahora tan preocupado, era delegado de Hábitat Urbano y vicepresidente de Emvisesa

Caso Pineda
Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para que Antonio Muñoz pueda centrar el tiro en el próximo Pleno, no sea que se meta más goles en propia puerta, debería saber que la UCO busca, en las entrañas informáticas de los terminales que usó el empleado presuntamente trincón, lo que ocurrió antes ... de que la parcela de marras fuera cedida en ventajosa condición a la mujer del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, única interesada. Muñoz, que parece ahora tan preocupado, era entonces delegado de Hábitat Urbano y vicepresidente de Emvisesa. Él debió estar en la reunión que bendijo el precio, hoy controvertido, que hipotecó la parcela durante décadas. Y esa es una de las claves por las que la parcela fue finalmente vendida a la única parte interesada en todo este negocio ahora bajo investigación policial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app