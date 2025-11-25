Caso Pineda

Para que Antonio Muñoz pueda centrar el tiro en el próximo Pleno, no sea que se meta más goles en propia puerta, debería saber que la UCO busca, en las entrañas informáticas de los terminales que usó el empleado presuntamente trincón, lo que ocurrió antes ... de que la parcela de marras fuera cedida en ventajosa condición a la mujer del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, única interesada. Muñoz, que parece ahora tan preocupado, era entonces delegado de Hábitat Urbano y vicepresidente de Emvisesa. Él debió estar en la reunión que bendijo el precio, hoy controvertido, que hipotecó la parcela durante décadas. Y esa es una de las claves por las que la parcela fue finalmente vendida a la única parte interesada en todo este negocio ahora bajo investigación policial.

