Suscríbete a
ABC Premium

Piden tres años de cárcel para la forense acusada de juzgar a víctimas de agresión sexual

La Fiscalía de Sevilla solicita a su vez tres años de inhabilitación por realizar presuntamente vejaciones a estas personas

Fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla
Fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla Vanessa Gómez / ABC

S. L.

Sevilla

La Fiscalía de Sevilla solicita tres años de prisión y tres de inhabilitación para una Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla acusada de varios delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos tras realizar «continuos juicios de ... valor» a presuntas víctimas de agresión sexual, a las que exploraba en diversos centros hospitalarios de la ciudad. «¿Ves lo que pasa cuando bebes?», «Le puedes arruinar la vida al presunto autor» o «¿No será que querías, pero no te acuerdas?», eran algunos de los comentarios que la mencionada Forense espetaba a las jóvenes en estos episodios, que llegaron a repetirse hasta en tres ocasiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app