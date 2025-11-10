Querido Sancho, con Montero hemos topado. Si Sevilla tiene que esperar a que el Gobierno le ceda o culmine la negociación sobre las casas del entorno del Alcázar puede llamar a 'Quidiello' para pedir la mejor silla de anea en la carrera oficial de la ... paciencia. El Alcázar, como Sevilla y toda Andalucía, está sitiada por el sanchismo como zona rebelde y contestataria. Ya puede tener el alcalde el mejor proyecto de uso de los inmuebles, que desde Moncloa son capaces de poner allí un observatorio ciudadano para mayor gloria de Pedro I, y no precisamente del rey que mandó construir el palacio mudéjar.

