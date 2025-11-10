Suscríbete a
ABC Premium

Los parques infantiles de Los Bermejales y Sevilla Este contarán con juegos inclusivos y accesibles

Las obras del futuro espacio lúdico de Los Bermejales han comenzado este mismo lunes

Renovados 72 parques infantiles de Sevilla con el plan destinado a mejorar los 362 existentes en la ciudad

Obras del parque de Los Bermejales
Obras del parque de Los Bermejales Ayuntamiento de Sevilla
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha comenzado las obras para la instalación de la nueva área de juegos singulares del Paseo de Europa, en Los Bermejales. Esta actuación forma parte del proyecto municipal para ... crear dos grandes áreas temáticas e inclusivas en la ciudad, con una inversión cercana a los 1.100.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app