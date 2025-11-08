Renovados 72 parques infantiles de Sevilla con el plan destinado a mejorar los 362 existentes en la ciudad

Además de la pintura, el plan incluye la reparación de desperfectos, la renovación de materiales y la mejora de las superficies amortiguadoras para reducir el riesgo de caídas.
La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que «este plan refleja nuestro compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los parques infantiles. Queremos que los niños y niñas de Sevilla disfruten de espacios más alegres, seguros y cuidados».
Este plan de pintura se enmarca en el nuevo contrato de limpieza, mantenimiento y seguridad de las áreas infantiles que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio, con una inversión total de casi cinco millones de euros.
Además de la limpieza y la pintura, el servicio incluye la revisión estructural de los juegos, la reparación de elementos, la renovación de materiales y visitas de mantenimiento dos veces por semana en cada parque, con un presupuesto adicional destinado a resolver daños por vandalismo o deterioro.
