Renovados 72 parques infantiles de Sevilla con el plan destinado a mejorar los 362 existentes en la ciudad

Las actuaciones implican trabajos de pintura, reparación de desperfectos y el arreglo de estas áreas de juego para los menores

El Ayuntamiento de Sevilla instalará cinco parques infantiles con una inversión de medio millón de euros

La edil Evelia Rincón supervisa los trabajos
El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan especial de pintura destinado a renovar todas las áreas de juegos infantiles de la ciudad, en marcha desde julio.

Hasta la fecha ya se ha completado la renovación de unos 72 parques infantiles, lo ... que supone un 20 por ciento del total previsto, y el ritmo de ejecución permitirá actuar en los 362 parques en poco más de un año.

