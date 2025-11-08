Renovados 72 parques infantiles de Sevilla con el plan destinado a mejorar los 362 existentes en la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan especial de pintura destinado a renovar todas las áreas de juegos infantiles de la ciudad, en marcha desde julio.

Hasta la fecha ya se ha completado la renovación de unos 72 parques infantiles, lo ... que supone un 20 por ciento del total previsto, y el ritmo de ejecución permitirá actuar en los 362 parques en poco más de un año.

Además de la pintura, el plan incluye la reparación de desperfectos, la renovación de materiales y la mejora de las superficies amortiguadoras para reducir el riesgo de caídas. La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que «este plan refleja nuestro compromiso con el mantenimiento y la seguridad de los parques infantiles. Queremos que los niños y niñas de Sevilla disfruten de espacios más alegres, seguros y cuidados». Este plan de pintura se enmarca en el nuevo contrato de limpieza, mantenimiento y seguridad de las áreas infantiles que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio, con una inversión total de casi cinco millones de euros. Además de la limpieza y la pintura, el servicio incluye la revisión estructural de los juegos, la reparación de elementos, la renovación de materiales y visitas de mantenimiento dos veces por semana en cada parque, con un presupuesto adicional destinado a resolver daños por vandalismo o deterioro.

