Suscríbete a
ABC Premium

Las obras de la línea 3 del metro llegan a la SE-20 con la colocación de los pilotes del viaducto

Este tramo conectará el ramal técnico y la futura parada que se habilitará en el Distrito Tecnológico con el resto del trazado en Pino Montano

La línea 3 del metro de Sevilla tendrá una estación cada medio kilómetro

Las obras de la línea 3 del metro llegan a la SE-20 con la colocación de los pilotes del viaducto
ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla siguen adelante y, según los datos de la Consejería de Fomento, ya está en marcha un 63 por ciento de los trabajos correspondientes a su trazado. De ... cara a seguir cumpliendo con los plazos previstos, la adjudicataria ha dado esta semana un paso importante para la futura implementación del suburbano en el año 2030. Así, y según ha anunciado este domingo la Junta de Andalucía, los operarios ya se encuentran trabajando en la estructura del viaducto que cruzará sobre la carretera SE-20, la conocida como Ronda Supernorte que conecta la Isla de la Cartuja con la autovía de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app