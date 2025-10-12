Las obras de la línea 3 del metro llegan a la SE-20 con la colocación de los pilotes del viaducto

Las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla siguen adelante y, según los datos de la Consejería de Fomento, ya está en marcha un 63 por ciento de los trabajos correspondientes a su trazado. De ... cara a seguir cumpliendo con los plazos previstos, la adjudicataria ha dado esta semana un paso importante para la futura implementación del suburbano en el año 2030. Así, y según ha anunciado este domingo la Junta de Andalucía, los operarios ya se encuentran trabajando en la estructura del viaducto que cruzará sobre la carretera SE-20, la conocida como Ronda Supernorte que conecta la Isla de la Cartuja con la autovía de Madrid.

En concreto, esta semana han arrancado los trabajos para la colocación de los primeros pilotes sobre los que se asentará el viaducto, permitiendo así la conexión del ramal técnico y de la futura parada que se habilitarán en el Distrito Tecnológico con el resto del trazado y la primera estación en Pino Montano Norte, que a diferencia del resto irá completamente en superficie. La infraestructura cuenta con una longitud de 177 metros y un ancho de 11,5 metros, permitiendo salvar no sólo el tráfico de la SE-20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo.

Para que estas obras hayan podido comenzar, ha sido necesario liberar el espacio afectado mediante la reconversión de la glorieta existente entre la SE-20 y la avenida de la Ingeniería, que ha pasado a ser una calzada única con dos carriles por sentido en la que no ha sido necesario cortar de forma permanente la circulación. Eso sí, una parte de la glorieta sí que ha quedado cerrada al tráfico para colocar la pilotadora, que es la máquina encargada de las cimentaciones profundas que sustentan el viaducto. La misma tiene un peso operativo de 80 toneladas y capacidad para ejecutar pilotes de tres metros de diámetro y 70 metros de profundidad.

En el caso del viaducto que se levantará sobre la SE-20, el proyecto de la Consejería de Fomento tiene prevista la instalación de un total de 42 pilotes en esta zona del trazado, que tendrán 1,25 metros de diámetro y 21,5 metros de profundidad. Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, dada la heterogeneidad de los terrenos en esa profundidad, se usarán camisas de acero de diámetro exterior 1.300 milímetros para contener dicho terreno durante la excavación y el hormigonado de los pilotes de manera efectiva.