Monopoly marcado

Lo de las inversiones inmobiliarias municipales de la familia Pineda no es una casualidad, ni un golpe aislado. En este Monopoly hay presuntamente dados marcados que la justicia debe investigar para determinar hasta dónde llega el juego de intereses. Hay que revisar quiénes y por ... qué decidían en Emvisesa los colores de los solares sobre el tablero, porque la fluctuación del precio de la parcela municipal del Higuerón a la que optó en solitario la mujer del ex asesor socialista del delegado del Gobierno por un periodo de 50 años convirtió la operación en un gran negocio. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, va a preguntar en el pleno por esta parcela. Y parece que más que preguntar va a tener que responder sobre todo lo ocurrido, en el pleno o en el juzgado.

