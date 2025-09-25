Suscríbete a
María Trifulca, la playa urgente que nunca llegó

En septiembre de 1955, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción urgente para construir, «tan pronto como la disponibilidad de los presupuestos lo permitieran», una playa en el río

Una vista general de la playa fluvial conocida como de María Trifulca
Una vista general de la playa fluvial conocida como de María Trifulca ARCHIVO ABC
Javier Rubio

El Ayuntamiento va a «construir una playa artificial con amplitud suficiente para que la población de Sevilla pueda, sobre todo en el riguroso verano de esta ciudad, disfrutar de las apacibles atracciones que esta índole de instalaciones proporciona». El acuerdo municipal, que entró por vía ... de urgencia en la comisión permanente, se aprobó el 21 de septiembre de 1955, con el marqués del Contadero de alcalde, con la única prevención de que comenzaría «tan pronto como las disponibilidades de los presupuestos lo permitieran».

