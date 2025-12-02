El Gobierno concede a Manu Sánchez el Premio Plaza de España

El humorista, comunicador y creador sevillano Manu Sánchez ha sido condecorado por la Delegación del Gobierno en Andalucía con el Premio Plaza de España en reconocimiento a su firme compromiso con los valores constitucionales y democráticos, especialmente con la defensa de la ... libertad de expresión, la igualdad y el Estado del Bienestar.

Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un premio que reconoce en Manu Sánchez la voz de un andaluz «al servicio de la convivencia, el respeto y la justicia social». En el comunicado del galardón se reconoce que el humorista nacido en Dos Hermanas se ha caracterizado por la promoción de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los principios de solidaridad, tolerancia y pluralismo político recogidos en la Constitución.

También se le concede el Premio Plaza de España por su apoyo constante a la Sanidad y la Educación públicas, su defensa del diálogo y su apuesta por una sociedad abierta y progresista. Además, en la Delegación del Gobierno reconocen la labor de Manu Sánchez con la que difunde, desde la cultura y el humor, los valores que sustentan la sociedad española.

Los Premios Plaza de España son una distinción anual otorgada por la Delegación del Gobierno en Andalucía que reconoce a personas, instituciones y colectivos que han destacado por su defensa y difusión de los valores democráticos recogidos en la Constitución Española. Estos galardones, que cuentan ya con más de veinte ediciones, han premiado a figuras relevantes del ámbito social, cultural, deportivo y científico, como el futbolista Jesús Navas, el grupo Supersubmarina o el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Con esta concesión, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla reconoce la trayectoria y el compromiso de Manu Sánchez, quien reúne méritos más que suficientes para ser galardonado con el Premio Plaza de España.

Resto de premiados

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, presidirá el acto de entrega de estos galardones, que se llevarán a cabo el 12 de diciembre a partir de las 12:00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla.

El resto de galardonados de esta XXI edición de los premios han recaído en el Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) (Almería), la guionista y realizadora Rocío Sepúlveda (Cádiz), el Grupo Musical Medina Azahara (Córdoba), el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) de Granada, el Real Club de Tenis (Huelva), la periodista gazatí Huda Emad Hegazi (Jaén) y el catedrático de Oncología Emilio Alba (Málaga).