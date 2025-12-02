Suscríbete a
El Gobierno concede a Manu Sánchez el Premio Plaza de España

El galardón reconoce su firme compromiso con los valores constitucionales y democráticos, así como su defensa de la igualdad y la libertad de expresión

Manu Sánchez, es el reconocimiento que obtuvo como Gaditano de Adopción
Manu Sánchez, es el reconocimiento que obtuvo como Gaditano de Adopción
Jaime Parejo

El humorista, comunicador y creador sevillano Manu Sánchez ha sido condecorado por la Delegación del Gobierno en Andalucía con el Premio Plaza de España en reconocimiento a su firme compromiso con los valores constitucionales y democráticos, especialmente con la defensa de la ... libertad de expresión, la igualdad y el Estado del Bienestar.

