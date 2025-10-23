El lunes 27 de octubre arranca en la US la III Semana de la Inteligencia Artificial

A lo largo de la semana del 27 al 31 de octubre de 2025 se celebrará en el Salón de Grados y en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla la III Semana de la Inteligencia Artificial. ... Con la organización de esta segunda edición, la Facultad de Derecho consolida su posición de vanguardia como centro universitario de excelencia en la investigación y la enseñanza en materia de Inteligencia Artificial jurídica.

En este sentido, la III Semana de la IA es uno de los tres los hitos académicos y científicos más importantes conseguidos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en la formación especializada de los estudiantes y profesionales del Derecho junto al primer Máster oficial en España sobre Derecho y Ética de la IA que ha empezado a impartirse este curso 2025/26 entre las Facultades de Derecho de Sevilla y Granada, en colaboración con la UNIA, y la Cátedra Soltel Group-Universidad de Sevilla de Inteligencia Artificial y Derecho público.

En estas jornadas, articuladas en 16 mesas redondas, dos conferencias magistrales y dos paneles de jóvenes doctores en Derecho e IA, convergerán más de medio centenar de expertos en Inteligencia Artificial (IA) procedentes del campo de la Administración pública, instituciones públicas europeas, estatales y autonómicas, el mercado de los servicios jurídicos, y el mundo de la empresa y la universidad.

El enfoque de este evento es eminentemente holístico e interdisciplinar, a fin de que los asistentes al mismo obtengan una visión actualizada y omnicomprensiva del impacto de la revolución digital y tecnológica, cuya punta de lanza es la IA, en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea. En este sentido, las ponencias que se impartirán a lo largo de esta semana están conformadas por materias y especialidades directamente concernidas por la IA como la abogacía y el LegalTech, la justicia y los derechos humanos en la era de la revolución digital, la ingeniería informática, las humanidades, la medicina, la economía y la empresa tecnológica.

Las jornadas de la IA pretenden mostrar al público los resultados de la colaboración de tres actores tan imbricados en el tejido productivo de Sevilla como la universidad, las empresas especializadas en tecnologías digitales (bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Sevilla), y las instituciones públicas a nivel europeo (Comisión y Parlamento de la UE, Centro Europeo de Transparencia Algorítmica), nacional (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Consejo de Estado, Agencia Española de Protección de Datos y Agencia Española de Supervisión de la IA).

La celebración de la Semana de la IA en Sevilla no es casual: la sinergia de intereses de estos tres sectores estratégicos para la investigación, el desarrollo y la innovación, sitúan a nuestra ciudad en una posición aventajada e ideal para impulsar proyectos de colaboración en la formación de profesionales cualificados y altamente capacitados para afrontar los retos y las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica de la IA.