Así han evolucionado las luces de Navidad en Sevilla desde los años sesenta hasta la actualidad

Sevilla abre los brazos de par en par a la Navidad un año más. Con el encendido de las luces este sábado, la capital hispalense vuelve a dar el pistoletazo de salida oficial a las fiestas navideñas. Las luces son un elemento característico del ... mes de diciembre, si bien han ido evolucionando en el tiempo de forma paralela a la propia ciudad, los gustos de la gente y los medios del momento.

Uno de los cambios que se ha ido dando con el tiempo es el progresivo adelanto del alumbrado de las calles. Si en el siglo pasado se hacía a mediados de diciembre para quedar establecido hasta hace pocos años el puente de la Inmaculada como fecha para encender las luces navideñas, la tendencia importada de Estados Unidos de comenzar las fiestas al comienzo del adviento —coincidiendo con acción de gracias— ha llevado a que el encendido se venga celebrando el último fin de semana de noviembre, como este año.

A mediados del siglo pasado, la iluminación navideña era mucho más reducida y abarcaba un menor número de vías públicas, principalmente las grandes plazas del Centro, como la plaza de San Francisco, la plaza Nueva o la del Salvador, y las calles comerciales adyacentes, como Sierpes, Cuna y Tetuán. En esta época, la Navidad aún no era la celebración de masas en la que se ha convertido hoy día, con el récord de 304 calles y plazas que se bate este año.

Las luces navideñas del siglo pasado Estampas de la iluminación de los años sesenta y setenta en Sevilla ABC

Los motivos de la decoración también han ido variando, pasando de dibujos simples y sencillos como estrellas de distintos tamaños y número de puntas o ángeles en las décadas de los sesenta y setenta, todo ello monocromático, hasta una ornamentación mucho más compleja y detallada, con múltiples colores y representaciones. Como todo es cíclico, con el tiempo se ha ido popularizando un cierto minimalismo que ha preferido menos colores y dibujos más simples, quedándose a veces en simples motivos geométricos o en barras de luz en movimiento.

Por el camino, como puede verse en las fotos de los años noventa y dos mil, palomas, botas de Navidad y otros elementos reconocibles centraban la decoración de las calles más céntricas de la capital hispalense hasta no hace demasiado tiempo. Lo que se ha mantenido más similar con el paso del tiempo ha sido la iluminación de edificios como el Ayuntamiento o los naranjos del Centro.

Iluminación navideña del cambio de siglo Así eran las luces de finales de los noventa y principios de los dos mil en Sevilla ABC

Otro factor que ha cambiado es el hecho de que los motivos religiosos se han ido apartando progresivamente en favor de objetos más genéricos y comerciales como cajas de regalo, renos y copos de nieve hasta casi desaparecer, llegando en muchos casos las luces a no representar nada en concreto, basándose en llamativos juegos de formas y colores. Justamente este año se han recuperado las alusiones al Nacimiento de Jesús, y también estarán presentes algunos elementos propios de la identidad sevillana, como las mariquillas de la Macarena o el puente de Triana.

Los árboles de Navidad instalados en la ciudad tampoco son iguales. Antes eran grandes abetos poblados de ramas que se llenaban de luces, bolas y otros adornos. En distintos estilos, esta tendencia, presente, por ejemplo, en el árbol del Ayuntamiento, se mantuvo hasta que prácticamente se han impuesto como en el resto de ciudades las estructuras metálicas cónicas hechos completamente de luces, como los que hoy día pueden contemplarse e incluso pasar por dentro en puntos como la Puerta de Jerez.

La excelencia de las luces contemporáneas Imágenes de la iluminación de los últimos años ABC

Este año, la iluminación vuelve a dar un giro de tuerca, no sólo con las mencionadas referencias al Belén y a la celebración cristiana, sino también a la hora de la innovación estética con arcos de luces como los de la avenida de la Constitución, probablemente los más esperados y fotografiados cada año. En esta ocasión, árboles con troncos de hasta 7,5 metros de altura de los que nacen ramas de luces y bolas de Navidad en el centro de la calle serán los encargados de llenar de luz y espíritu navideño a todo aquel que pasee a partir de este fin de semana por el Centro de Sevilla.