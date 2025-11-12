Las mariquillas de la Macarena y el puente de Triana iluminarán la calle Betis esta Navidad

Más de 300 calles de los once distritos de Sevilla se iluminarán con motivos navideños a partir del próximo sábado 29 de noviembre. Para ese día, está previsto que el alcalde José Luis Sanz proceda al encendido de estas luces, que llegarán ... a diez puntos más de lo que lo hicieron el pasado año. Una de las grandes novedades impulsadas por el gobierno municipal será que tres de estas calles contarán con unos diseños exclusivos, que son el resultado del concurso organizado por el Ayuntamiento entre los alumnos de 10 a 16 años que se encuentran escolarizados en los colegios sevillanos.

Las nuevas luminarias están inspiradas en elementos de la ciudad como el Puente de Triana o las mariquillas de la Macarena o en detalles propios de la Navidad como los árboles, las campanas o los regalos. Una vez analizadas las propuestas presentadas, la Gerencia de Urbanismo ha seleccionado tres propuestas ganadoras, cuyos diseños se instalarán en tres distritos. Uno de ellos irá ubicado en la calle Betis, en pleno corazón de Triana. Los otros dos se van a situar en las calles José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias, del Cerro del Águila y en la Plaza Miguel de Unamuno de Sevilla Este.

Una de las ganadoras ha sido Marta Pérez Vega, una joven que cursa 4º de ESO en el Colegio Sagrado Corazón Fundación Spínola del Casco Antiguo. Su diseño se inspira en el Puente de Triana, cuya estructura ha ajustado a los motivos de estas fiestas. Por un lado, sus característicos círculos han sido sustituidos por bolas de Navidad, mientras que en sus extremos ha dibujado dos elementos que imitan a las mariquillas de la Esperanza Macarena. En su propuesta, asegura que le «gusta mucho» pintar y que es algo que, junto a bailar, lleva haciendo «toda la vida».

El diseño de Álvaro Sánchez Cordero inspirado en los árboles de Navidad ABC

Igualmente, ha sido reconocido el diseño de Álvaro Sánchez Cordero, un joven que cursa 5º de Primaria en el CEIP Híspalis de Sevilla Este. Entre sus aficiones está «jugar al fútbol, salir al campo de excursión y disfrutar con los amigos del parque». También ese momento en el que coloca el árbol de Navidad con la familia, que es lo que le ha inspirado a la hora de elaborar este dibujo. Entre otras cosas, porque ese gesto significa «que empieza una de las mejores fiestas del año». La de 2025 será especial, pues verá las luces que ha creado en la Plaza Miguel de Unamuno de su barrio.

El diseño realizado por Aisha Elizabeth Torres Delgado, alumna del CEIP Valeriano Bécquer ABC

Por último, una alumna de 5ª de Primaria del CEIP Valeriano Bécquer ha sido la tercera premiada. Aisha Elizabeth Torres Delgado, vecina de La Plata, reconoce estar «nerviosísima» por saber que uno de sus diseños decorará varias calles de su distrito. Su propuesta, inspirada en una campana con copitos de nieve, irá en las calles José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias, dos de las vías más comerciales del Cerro del Águila. Para ella, ese dibujo es «lo que inspira la Navidad», una de sus grandes pasiones junto a «patinar, leer y dibujar».

La Gerencia de Urbanismo ya ha entregado los modelos a la empresa que se encarga del montaje del alumbrado, toda vez que los técnicos han adaptado los dibujos a las necesidades de estas estructuras lumínicas. De hecho, ya se encuentran en plena fabricación para que ser instalados en las ubicaciones seleccionadas. Los ganadores serán recibidos por el alcalde estos días, que les hará entrega de una placa conmemorativa y un cheque de 300 euros para la adquisición de material escolar.