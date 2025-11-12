Suscríbete a
Las mariquillas de la Macarena y el puente de Triana iluminarán la calle Betis esta Navidad

El Ayuntamiento elige a través de un concurso los diseños de tres escolares sevillanos para decorar también varias calles del Cerro y Sevilla Este

Estas son las calles que tendrán alumbrado navideño en 2025 en Sevilla

El diseño realizado por Marta Pérez Vega, alumna del Colegio Sagrado Corazón Fundación Spínola
Mario Daza

Más de 300 calles de los once distritos de Sevilla se iluminarán con motivos navideños a partir del próximo sábado 29 de noviembre. Para ese día, está previsto que el alcalde José Luis Sanz proceda al encendido de estas luces, que llegarán ... a diez puntos más de lo que lo hicieron el pasado año. Una de las grandes novedades impulsadas por el gobierno municipal será que tres de estas calles contarán con unos diseños exclusivos, que son el resultado del concurso organizado por el Ayuntamiento entre los alumnos de 10 a 16 años que se encuentran escolarizados en los colegios sevillanos.

