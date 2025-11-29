Sevilla recibe este sábado a la Navidad con el encendido de más de nueve millones de luces led

Los más fervientes amantes de la Navidad cuentan las horas para el comienzo simbólico de las fiestas en Sevilla, que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre con el encendido de la iluminación navideña. El acto, que cada año cuenta con más público deseoso ... de descubrir e inmortalizar las novedades de este año, tendrá lugar a partir de las 17.30 horas con un espectáculo en la avenida de la Constitución, centro neurálgico de las luces de Navidad en la capital hispalense.

La música será otro de los elementos clave de la tarde, ya que los presentes podrán disfrutar de la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, distintos coros navideños y la inconfundible voz de Pastora Soler. El honor de encender las luces de Navidad recae este año en los niños de la Fundación Alalá.

En el momento en el que se produzca el alumbrado, se materializará la mayor iluminación de la historia de Sevilla, más de nueve millones de leds, durante más días, repartidas por un total de 304 calles y plazas, diez más que el año pasado, e importantes novedades que harán las delicias de pequeños y mayores durante todo el período que pasen encendidas las luces.

Novedades de la iluminación navideña

El Ayuntamiento ha rebautizado a la avenida de la Constitución para estas fiestas como avenida de la Navidad debido a su novedosa decoración e iluminación en tres dimensiones. Un total de 32 árboles de más de 7,50 metros de altura acompañados de 17 bolas navideñas con motivos transversales aéreos y otros 42 motivos sobre las farolas se repartirán entre la plaza Nueva y la Puerta de Jerez para que miles de sevillanos los recorran esta Navidad.

Este año el espíritu navideño llegará a través de las luces a más rincones que nunca de Sevilla, ya que se han instalado por primera vez en la barriada de El Gordillo, así como en una serie de calles y plazas nuevas: los Jardines de Cristina, la Enramadilla, Luis de Morales (iluminada solamente en 2011); la avenida de San Francisco Javier, la plaza de San Marcos, la de San Lorenzo, la avenida de la Paz, la calle Maestro Arrieta, Torcuato Luca de Tena (frente al hospital infantil); y también habrá nuevas cortinas luminosas en las fachadas de la plaza de San Francisco y la del edificio Laredo.

Tras el encendido de este sábado a partir de las 17.30 horas, la iluminación navideña se podrá disfrutar cada día hasta el 6 de enero desde las 18.30 hasta las 00.00 horas. Por su parte, los días especiales, como el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, el horario se ampliará hasta las 1.00 horas. Toda esta iluminación, contando los árboles de Navidad de luces, han supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros, un 18,5% mayor a la de 2024.