El Labradores proyecta una piscina cubierta en su sede de Los Remedios

Los socios del Real Círculo de Labradores de Sevilla tienen desde hace años el anhelo de contar con una piscina cubierta en sus instalaciones del barrio de Los Remedios, similar a la que disponen otros clubes que se ubican en la misma ... zona de la ciudad. Hasta el momento, la singularidad del espacio en el que se sitúan en la calle Juan Sebastián Elcano había impedido poner en práctica este proyecto y la entidad dispone de tres piscinas abiertas repartidas por el complejo que incluyen diferentes usos: desde la de baño en verano hasta la olímpica que esta dedicada a la práctica de la natación. Ahora, y tras varios intentos que se quedaron en nada, los responsables del club han dado un paso definitivo para la ejecución de la propuesta con la redacción de un Estudio de Ordenación para modificar algunos usos de la parcela y permitir así que el objetivo se cumpla. Un documento urbanístico al que hoy dará curso la Junta de Gobierno del Ayuntamiento con su aprobación inicial.

En concreto, el expediente tiene como objetivo delimitar y establecer la ordenación de una actuación de mejora urbana en estas instalaciones deportivas y sociales del Real Círculo de Labradores. Así, se hace referencia a la franja sur del complejo donde su ubica el edificio actual de los vestuarios de verano, con un superficie de 1.156,20 metros cuadrados, para la que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece un uso de espacio libre. Sin embargo, la justificación de la iniciativa señala que «no ha habido en todo este tiempo, ni hay en la actualidad, ninguna iniciativa para su ejecución». De hecho, se considera que se le dio esta catalogación para permitir el acceso al río desde Los Remedios, algo que –añaden– ya se ha cubierto con el proyecto del complejo Vera Sevilla en la antigua parcela de Altadis. Con todo, el Estudio de Ordenación plantea un cambio de uso de espacio libre por dotaciones de equipamientos y servicios públicos para poder dar curso a la construcción de esta piscina cubierta.

El proyecto que está sobre la mesa de los responsables del Labradores pasa por ejecutar esta piscina cubierta de forma subterránea. Además, sobre ella se mantendrían los vestuarios, aunque se reformarían de modo que ya no estuvieran distribuidos en tres edificios por todo el complejo, sino que se aglutinarían en la planta baja del nuevo inmueble. El mismo contaría con una primera planta que se destinaría como zona de usos polivalentes, es decir, adaptándola en función de las necesidades que tenga el club en cada momento. Por ahora, el primer paso para conseguir este fin ha sido el de la presentación en la Gerencia de Urbanismo del Estudio de Ordenación que va a aprobar hoy inicialmente la Junta de Gobierno, aunque todavía restan varios trámites hasta su refrendo definitivo. Será entonces, toda vez que quede confirmado el cambio de usos, cuando la junta directiva someta el proyecto a la votación de una asamblea de socios, en la que presentará además un estudio económico que haga viable su construcción.

Aclara el documento urbanístico que no se producirá un aumento de la superficie total reservada para uso dotacional que se prevé el PGOU, ya que lo único que se modifica es una franja de 1.156,20 metros cuadrados que cambia la catalogación que tiene en la actualidad por la solicitada. De hecho, se insiste en que el proyecto mantiene la edificabilidad máxima permitida en el ámbito previa a la redacción de este Estudio de Ordenación y que se fijaba en 34.350,72 metros cuadrados. En la práctica, la tramitación de esta propuesta va a suponer el traslado de una zona verde a otra parte del complejo de la calle Juan Sebastián Elcano, lo que hará posible que los socios del Labradores cuenten con este nuevo servicio a sus disposición sin alterar la configuración global del espacio.