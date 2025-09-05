Suscríbete a
El Labradores proyecta una piscina cubierta en su sede de Los Remedios

El Ayuntamiento da curso inicialmente al Estudio de Ordenación presentado por la asociación para construir este equipamiento bajo rasante, con un nuevo vestuario y una sala polivalente

La sede del Real Círculo de Labradores en el barrio de Los Remedios
La sede del Real Círculo de Labradores en el barrio de Los Remedios MARÍA GUERRA
Mario Daza

Los socios del Real Círculo de Labradores de Sevilla tienen desde hace años el anhelo de contar con una piscina cubierta en sus instalaciones del barrio de Los Remedios, similar a la que disponen otros clubes que se ubican en la misma ... zona de la ciudad. Hasta el momento, la singularidad del espacio en el que se sitúan en la calle Juan Sebastián Elcano había impedido poner en práctica este proyecto y la entidad dispone de tres piscinas abiertas repartidas por el complejo que incluyen diferentes usos: desde la de baño en verano hasta la olímpica que esta dedicada a la práctica de la natación. Ahora, y tras varios intentos que se quedaron en nada, los responsables del club han dado un paso definitivo para la ejecución de la propuesta con la redacción de un Estudio de Ordenación para modificar algunos usos de la parcela y permitir así que el objetivo se cumpla. Un documento urbanístico al que hoy dará curso la Junta de Gobierno del Ayuntamiento con su aprobación inicial.

