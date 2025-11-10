Suscríbete a
La Junta Electoral de la Universidad de Sevilla aclara que su comunicado no reprobaba a la candidatura de Carmen Vargas

Un nuevo comunicado señala que se trata de criterios generales para conocimiento de toda la comunidad universitaria, no para recriminar ninguna actitud concreta de alguna de las candidaturas

Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez, duelo final para regir el destino de la Universidad de Sevilla

La Junta Electoral pone líneas rojas a los candidatos de la Universidad de Sevilla: 'no' al uso de aulas ni promesa de subida de notas

Carmen Vargas, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla
Carmen Vargas, candidata a rectora de la Universidad de Sevilla Manuel Olmedo

S. L.

La Junta Electoral General de la Universidad de Sevilla, en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones a rector, ha emitido un nuevo comunicado en el que aclara varias cuestiones acerca del que publicó el pasado miércoles 5 de noviembre, ... señalando que dicho comunicado no reprobaba comportamientos concretos de la candidatura de Carmen Vargas.

