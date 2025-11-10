La Junta Electoral de la Universidad de Sevilla aclara que su comunicado no reprobaba a la candidatura de Carmen Vargas

La Junta Electoral General de la Universidad de Sevilla, en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones a rector, ha emitido un nuevo comunicado en el que aclara varias cuestiones acerca del que publicó el pasado miércoles 5 de noviembre, ... señalando que dicho comunicado no reprobaba comportamientos concretos de la candidatura de Carmen Vargas.

De esta manera, la junta apunta que el referido escrito reproduce sustancialmente el contenido del comunicado del 20 de octubre, incluyendo precisiones derivadas de la experiencia de la primera vuelta electoral: «Se ha considerado oportuno reiterar su publicación al inicio de la segunda campaña electoral, para que las candidaturas, y la comunidad universitaria en general, tengan presentes los principios que deben presidirla y la concreción de esos principios en el ámbito universitario«.

También se manifiesta que, durante todo el proceso electoral, la Junta Electoral General ha recibido diversas denuncias provenientes de distintas candidaturas y de miembros de la comunidad universitaria. «Como se ha afirmado en los referidos comunicados, la Junta está investigando e investigará todas las denuncias que reciba. Esta actuación resulta imprescindible, máxime cuando, frecuentemente, las denuncias no se acompañan de indicios consistentes o pruebas de los hechos denunciados y sólo cuando se disponga del suficiente sustento probatorio podrá la Junta entrar a valorar la adecuación o no a la legalidad de las conductas denunciadas».

Hace unos días se conocieron varias publicaciones en un chat de asociaciones de estudiantes de ingeniería en las que Carmen Gallardo, actual vicerrectora de estudiantes de la Hispalense y miembro de la candidatura de Carmen Vargas, se congratula de haber pasado a la segunda vuelta de las elecciones y afronta sentirse «contenta» porque el rival que ha pasado a la segunda vuelta es «el que es más fácil de ganar». Inmediatamente después se muestra convencida de que «los votos de Ana (López) los podemos conseguir» y que «seguirá siendo pesada».

En vista de la posible relación de estas actitudes en el chat con el escrito de la Junta Electoral del 5 de noviembre, esta ha aclarado que «en ningún caso puede entenderse, ni en el comunicado de 20 de octubre, ni en el comunicado de 5 de noviembre, que la Junta Electoral General se refiera a comportamientos o acciones de una candidatura concreta, de manera que la reprobación de determinados comportamientos se efectúe a través de un comunicado. Se trata de criterios generales para conocimiento de toda la comunidad universitaria«.

La Junta Electoral General considera su deber subrayar que, «en el caso de que recriminase comportamientos concretos a algún miembro de alguna candidatura, lo haría de manera directa, conforme al procedimiento establecido, y respetando siempre los derechos y las garantías que asisten a los miembros de la comunidad universitaria para defender su posición«.