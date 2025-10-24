Suscríbete a
José Luis Sanz apuesta por el turismo de lujo y por la tasa turística en Sevilla

El alcalde ha sido el protagonista del desayuno informativo del foro de Nueva Economía en el hotel Alfonso XIII

Llegada al Fórum Europa de Nueva Economía este viernes
Llegada al Fórum Europa de Nueva Economía este viernes
Pepe Trashorras

Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha protagonizado este viernes el desayuno informativo del Fórum Europa de Nueva Economía celebrado en el hotel Alfonso XIII. Sanz fue presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Uno de los temas en los ... que se ha centrado ha sido el turismo en la ciudad de Sevilla, exponiendo sus líneas maestras: «En Sevilla se está trabajando en tres líneas fundamentales en el sector turístico. Por un lado, tenemos que seguir trabajando en la digitalización del sector y el uso de la Inteligencia Artificial, eso es lo que nos permite analizar y redistribuir los flujos turísticos para que no se agolpen en el mismo sitio», en el saturado entorno de la Catedral y el Alcázar.

