José Luis Sanz apuesta por el turismo de lujo y por la tasa turística en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha protagonizado este viernes el desayuno informativo del Fórum Europa de Nueva Economía celebrado en el hotel Alfonso XIII. Sanz fue presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Uno de los temas en los ... que se ha centrado ha sido el turismo en la ciudad de Sevilla, exponiendo sus líneas maestras: «En Sevilla se está trabajando en tres líneas fundamentales en el sector turístico. Por un lado, tenemos que seguir trabajando en la digitalización del sector y el uso de la Inteligencia Artificial, eso es lo que nos permite analizar y redistribuir los flujos turísticos para que no se agolpen en el mismo sitio», en el saturado entorno de la Catedral y el Alcázar.

También apuesta por fomentar un turismo de calidad: «En estos años se han incrementado un 23% las plazas hoteleras en hoteles de cuatro y cinco estrellas y gran lujo, por encima del 13% del resto de Andalucía y el 12% de Madrid», si bien ha matizado que «es cierto que estas plazas hoteleras de cinco estrellas necesitan una gastronomía de cinco estrellas y una oferta cultural de cinco estrellas» que las complemente. La tercera pata del proyecto es «seguir incrementando las conexiones internacionales para facilitar la llegada de visitantes. Hemos conseguido este año un gran logro: que dos compañías operen con Turquía». Además, Sanz ha vuelto a reivindicar la tasa turística para Sevilla: «Yo soy partidario de la tasa turística. A lo mejor no todas las ciudades la necesitan, pero una como Sevilla, con uno de los cascos históricos más importantes de Europa y todo lo que ello supone, el que crea que eso se puede pagar con el IBI que pagan los sevillanos es un iluso. Necesitamos otros instrumentos. Soy partidario siempre que la reclame el propio sector y que sea finalista: una parte de esa tasa debe ir al propio sector, otra a la prestación de servicios, otra a la rehabilitación del Casco Antiguo, y otra última a fomentar obras en los barrios de Sevilla para que así sepan los sevillanos que los beneficios del turismo llegan a todos los rincones de la ciudad».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión