Suscríbete a
ABC Premium

Javier Vidal, presidente de 100x100 Unidos: «No tenemos ningún tipo de relación con Rafael Pineda»

El presidente del partido de nueva creación descarta que el ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía sea su asesor

Rafael Pineda, sobre la investigación de la UCO: «Afirmo con toda rotundidad que el concurso se ajusta a la legalidad»

Javier Vidal, en el centro de la imagen
Javier Vidal, en el centro de la imagen ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rafael Pineda, marido de la administradora única de la empresa Higuerón Real Estate sobre la que recayó el arrendamiento de los terrenos de Pino Montano que investiga la UCO, atendía ayer a ABC de Sevilla y señalaba que su dimisión como jefe ... del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía se debía a que «se ha creado un nuevo partido andaluz porque el alcalde de la Línea va a presentarse a las elecciones. Es amigo mío de hace muchos años, al que tengo una profunda admiración, es el alcalde más votado de España y hace meses que me tiró el reto de que si quería ser su asesor principal en la estrategia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app