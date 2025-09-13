Javier Vidal, presidente de 100x100 Unidos: «No tenemos ningún tipo de relación con Rafael Pineda»

Rafael Pineda, marido de la administradora única de la empresa Higuerón Real Estate sobre la que recayó el arrendamiento de los terrenos de Pino Montano que investiga la UCO, atendía ayer a ABC de Sevilla y señalaba que su dimisión como jefe ... del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía se debía a que «se ha creado un nuevo partido andaluz porque el alcalde de la Línea va a presentarse a las elecciones. Es amigo mío de hace muchos años, al que tengo una profunda admiración, es el alcalde más votado de España y hace meses que me tiró el reto de que si quería ser su asesor principal en la estrategia».

El presidente de este nuevo partido, denominado 100x100 Unidos, ha atendido a ABC de Sevilla para mostrarse «sorprendido por las declaraciones» de Rafael Pineda y señalar que no tienen ningún vínculo con él, más allá de la relación personal que tiene con el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco. «Soy el presidente del partido, un partido que acabamos de registrar, que aun no hemos presentado y que nos estamos sentando con muchas personas y empresas para intentar configurar el grupo de trabajo, pero no tenemos ningún tipo de relación en la actualidad con nadie ni compromiso con nadie. Cuando he visto las declaraciones me he quedado sorprendido porque, efectivamente, conocemos a Rafael Pineda, tiene una relación de hace años con Juan Franco en lo personal, pero nosotros como partido no tenemos ningún tipo de relación. De hecho he cerrado últimamente reuniones con otros señores en Sevilla que ofrecen los mismos servicios que Rafael», afirmaba Javier Vidal, presidente del partido.

Insistía Vidal en que «me he sentado con Rafael Pineda, igual que con otros señores que trabajan su mismo ámbito, pero desmiento totalmente que sea el asesor de este partido en cuestiones de estrategia política. No tenemos ningún tipo de contrato ni relación más allá de haber hablado en diferentes ocasiones, como lo hemos hecho con otras personas».

Este nuevo partido, 100x100 Unidos, tiene como objetivo presentarse a las elecciones autonómicas por la provincia de Cádiz, y para ellos están inmersos en la búsqueda de un asesor de estrategia para la campaña. Sin embargo, dejan claro que «si ha hecho esas declaraciones sus motivos tendrá, pero no tenemos ningún tipo de relación con Rafael Pineda».

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, dejó en palabras de Javier Vidal su opinión sobre lo afirmado por Rafael Pineda en ABC.