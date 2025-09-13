Rafael Pineda, sobre la investigación de la UCO: «Afirmo con toda rotundidad que el concurso se ajusta a la legalidad»

Rafael Pineda, marido de la administradora única de la empresa Higuerón Real Estate sobre la que recayó el arrendamiento de los terrenos de Pino Montano que investiga la UCO, atendía ayer a ABC de Sevilla para dar su explicación sobre los hechos. En ... este sentido, dijo afirmar con «rotundidad» que «los concursos públicos sobre esa parcela se ajustan a la legalidad, incluso dimos más dinero de lo que Emvisesa pretendía y generamos más empleos de los que nos exigían«. Unas declaraciones que iban en relación a la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla sobre posibles irregularidades en esta concesión.

Pineda advirtió que la empresa Higuerón Real Estate, propiedad de la que es su esposa Olga Pérez Jiménez, «solo tiene una actividad económica de alquileres y rentas» y que, por tanto, «entiendo que podrán buscar si ha habido algún tipo de trato diferencial o algo». En relación a la licitación de esta parcela que sacó Emvisesa en el verano de 2016, señaló que «mi mujer hizo una oferta mayor del precio al que salió y, además, renunció a diez años de concesión porque así le daban más puntos». Además, «el contrato nos autorizaba el subarriendo y nos obligaba incluso a la generación de una serie de empleos». Con todo, insistió en el hecho de que «se ganó un concurso público. ¿Trato de favor por qué? Si era un concurso público y se ofertó por más de lo que se licitaba».

En su declaración, Pineda también defiende la labor que ha realizado esta empresa en la parcela en cuestión: «Hemos conseguido que traiga riqueza, empleo, impuestos, que haya sido un concurso con luz y taquígrafos y con un precio que, digáis lo que digáis, es de mercado». Frente a ello, considera que esta investigación de la UCO se ha producido porque «alguien quiere ajustar las cuentas». Al respecto, insistió en que «es un concurso público con todas las legalidades, todas», por lo que «la UCO ha recibido una denuncia de alguien y se ha llevado la documentación. Se supone que a mi mujer la han ayudado para adjudicarse la parcela pero no para la venta. No estáis queriendo mirar la historia completa».

Fue en septiembre de 2024 cuando Higuerón Real Estate adquirió la propiedad de la parcela, tras comprársela a Emvisesa por un precio de unos 1,7 millones de euros. De esa operación, Pineda asegura que «el que puso la parcela a la venta sin nosotros pedirlo fue Emvisesa para conseguir dinero. Nos obligaron a comprarla. ¿Están investigando también la venta? Vosotros no queréis hablar de José Luis Sanz y de la venta y de un contrato que sacan porque había quedado desierto». Por tanto, «si me acusan de blanqueo o de trato de favor también se está acusando al gobierno de José Luis Sanz. Porque cuando se comete un delito así hay dos partes: el que lo hace y el que lo recibe». Y volvió a insistir: «José Luis Sanz ha vendido la parcela. Si me están investigando por algún delito sobre ella, estarán investigando también al Ayuntamiento actual».

Su dimisión en la Delegación del Gobierno

Sobre su dimisión como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Pineda explicó a este periódico que «se ha creado un nuevo partido andaluz porque el alcalde de la Línea va a presentarse a las elecciones. Es amigo mío de hace muchos años, al que tengo una profunda admiración, es el alcalde más votado de España y hace meses que me tiró el reto de que si quería ser su asesor principal en la estrategia»«. Será ese el nuevo reto profesional que afronte en los próximos días, «un proyecto que va a cambiar todo».

De hecho, asegura que «sabemos que vamos a hacer daño, en el sentido de que las encuestas auguran un bocado enorme tanto al PSOE como al PP». Así, confirma que se trata de «un proyecto que no puedo dejar pasar. Primero, porque admiro profundamente a este hombre. Y segundo, porque Andalucía está muy necesitada de este proyecto político».