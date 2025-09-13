Suscríbete a
Rafael Pineda, sobre la investigación de la UCO: «Afirmo con toda rotundidad que el concurso se ajusta a la legalidad»

El marido de la administradora única de la empresa que se adjudicó la parcela de Pino Montano asegura que «alguien nos quiere ajustar las cuentas»

El gobierno de Espadas adjudicó la parcela que investiga la UCO a la mujer de un alto cargo del PSOE de Sevilla

Rafael Pineda en una fotografía en el Ayuntamiento de Sevilla
Rafael Pineda en una fotografía en el Ayuntamiento de Sevilla ABC
Mario Daza

Rafael Pineda, marido de la administradora única de la empresa Higuerón Real Estate sobre la que recayó el arrendamiento de los terrenos de Pino Montano que investiga la UCO, atendía ayer a ABC de Sevilla para dar su explicación sobre los hechos. En ... este sentido, dijo afirmar con «rotundidad» que «los concursos públicos sobre esa parcela se ajustan a la legalidad, incluso dimos más dinero de lo que Emvisesa pretendía y generamos más empleos de los que nos exigían«. Unas declaraciones que iban en relación a la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla sobre posibles irregularidades en esta concesión.

