Con ustedes... Isabel Pantoja

Mientras toda España miraba a la primera planta del hospital de La Paz de Madrid donde agonizaba Franco, la intérprete del Tardón se presentaba en la sala de fiestas La Trocha

Isabel Pantoja en una imagen de archivo
Isabel Pantoja en una imagen de archivo
El reclamo publicitario del tablao flamenco La Trocha ocupaba casi la columna central de la página 47 del 13 de noviembre de 1975. Rezaba así: «A partir de hoy. Presentación en Sevilla de la guapísima Isabel Pantoja, gran figura de la canción española». ... Acompañaban a la joven intérprete del Tardón el «gran poeta gitano» Agustín Rivero, «el gran grupo rociero Los Amigos de Gines por primera vez en esta sala» y los habituales, el grupo Los de la Trocha «que le invitan a bailar por sevillanas» y la escuela de arte de Pepe Moreno.

