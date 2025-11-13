Con ustedes... Isabel Pantoja

El reclamo publicitario del tablao flamenco La Trocha ocupaba casi la columna central de la página 47 del 13 de noviembre de 1975. Rezaba así: «A partir de hoy. Presentación en Sevilla de la guapísima Isabel Pantoja, gran figura de la canción española». ... Acompañaban a la joven intérprete del Tardón el «gran poeta gitano» Agustín Rivero, «el gran grupo rociero Los Amigos de Gines por primera vez en esta sala» y los habituales, el grupo Los de la Trocha «que le invitan a bailar por sevillanas» y la escuela de arte de Pepe Moreno.

No era el debú de Isabel Pantoja, pero sí la presentación en su ciudad natal abriendo espectáculo. Con diecinueve años en aquel noviembre de hace medio siglo, venía de actuar en 'Gente joven', un 'talent show avant la lettre' con el que Televisión Española buscaba intérpretes capaces de llenar el escenario. Pantoja lo llenaba. Había grabado ya dos discos. Con el tema 'Garlochí', incluido en el segundo disco titulado 'Que dile y dile', se había ganado el aplauso de los aficionados a la copla española.

Lástima que su presentación en el tablao flamenco de Manuel Bernal Cueto, que se había mudado meses antes de la calle Imperial a la Ronda de Capuchinos 23-25, coincidiera con la recta final de la agonía de Franco en la primera planta del hospital de La Paz de Madrid, a donde dirigían todos los españoles la mirada en aquellos días en suspenso.

ABC dedicó prácticamente todas sus portadas a la evolución de la enfermedad del jefe del Estado entre el 20 de octubre y el 29 de noviembre con excepción del día de Todos los Santos, con la beatificación de un agustino recoleto español, y cinco primeras planas dedicadas al conflicto del Sahara que tenía en vilo a la opinión pública española e internacional. Mientras aquel fatídico mes, la vida seguía. Y también las ganas de evadirse de aquella pegajosa actualidad informativa que todo lo dominaba.

La Trocha era una sala de fiestas en la que se cenaba o se copeaba mientras se disfrutaba del espectáculo. No se subía cualquiera a su escenario. Durante aquel noviembre de 1975, las gacetillas habían anunciado, antes que a la Pantoja, a Los Romeros de la Puebla, a Manuela Carrasco y a Antonio Machín, secundado el cantante cubano por un nada joven intérprete que se anunciaba como Paco Palacios El Pali, «con su sin par estilo por sevillanas y la guitarra de Pepe Gutiérrez», y «el humor inconfundible de Paco Gandía». Casi nada.

Despedida La Pantoja se despidió de La Trocha el domingo 23, después del entierro de Franco, cuando se levantó la suspensión de espectáculos por el luto

La muerte de Franco arrasó como un huracán el ocio nocturno de aquel mes de noviembre de 1975 en el que quedaron suspendidos todos los espectáculos en señal de luto desde el jueves 20 hasta las 18 horas del domingo 23, una vez enterrado el dictador en el Valle de los Caídos. La Trocha organizó justo para ese día un «grandioso homenaje de despedida a la genial Isabel Pantoja con la colaboración desinteresada» de Enrique Montoya, Los Gemelos del Sur, Los Romeros de la Puebla, Agustín Rivero, Paco Palacios 'El Pali', Los del Río, Amigos de Gines, Los de la Trocha, Paco Gandía, Dolores Macarena y la escuela de arte de Pepe Moreno.

Medio siglo después aún se recuerdan aquellos momentos. Fue una despedida triunfal, por todo lo alto. La de la Pantoja, claro.