Hispania Nostra premia el nivel técnico y científico de la restauración del IAPH de los efebos de Pedro Abad

No es la primera vez que se concede un reconocimiento nacional al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), pero la mención especial del Premio Hispania Nostra 2025 por la rehabilitación de los llamados Efebos de Pedro Abad sabe especialmente bien por el equipo multidisciplinar que forma parte de esta institución dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

De hecho, este es el segundo en la historia de sus galardones que entrega esta asociación de utilidad pública al IAPH. La primera vez fue en el año 2014, en la categoría de intervención en el territorio y el paisaje, por la actuación en la ensenada de Bolonia, en Cádiz. Este lunes, la sede sevillana del instituto en el monasterio de la Cartuja ha acogido el acto de entrega de este reconocimiento. Más que una entrega, el descubrimiento de una placa con el símbolo de estos premios, un gesto que han llevado a cabo la consejera Patricia del Pozo y la presidenta de la asociación Hispania Nostra, Araceli Pereda, tras sendas intervenciones de felicitaciones y agradecimientos. La cita ha contado además con la presencia de Rosario López Merás, de la Fundación Banco de Santander, el director del IAPH, Juan José Primo Jurado, así como buena parte de la plantilla que ha hecho posible la espectacular restauración de los Efebo Apolíneo y Efebo Dionisíaco, o los Efebos de Pedro Abad. Estas piezas son casi únicas en el mundo, pues sólo se ha constatado la existencia de un total de ocho. Y tres de ellas están en Andalucía. Hoy día estos efebos pertenecen a os fondos museográficos de la Junta de Andalucía y son visitables en el Museo Arqueológico de Córdoba.

Para ello han pasado un largo camino desde que en el año 2012 fueron recuperadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de Jaén antes de ser vendidas en el mercado negro. Pasaron entonces al IAPH, donde fueron sometidos a una restauración que incorporó nuevas tecnologías y el ensayo con materiales utilizados de manera pionera en la conservación de patrimonio como la poliamida 12.

En este sentido, la consejera ha señalado que la concesión de este premio evidencia que Andalucía se sitúa «en la vanguardia científica en investigación y restauración del patrimonio arqueológico, y, singularmente, en materia de conservación y difusión».

Asimismo, Del Pozo ha querido expresar la importancia de un reconocimiento, «impulsado por la sociedad civil», que supone «un estímulo» para seguir trabajando «al nivel de excelencia que caracteriza a este instituto».

El jurado de los premios valoró especialmente este proyecto «por su alto nivel técnico y científico», y por el gran reto que supuso para el equipo del IAPH volver a poner estas piezas en pie, con el fin de que puedan ser contemplados en su posición original, la vertical.

Patricia del Pozo descubre la placa de Hispania Nostra en compañía de su presidenta, Araceli Pereda

Aunque Araceli Pereda aún no ha podido contemplar los efebos in situ, ha destacado el magnífico trabajo realizado, «ejemplo de una intervención de cirugía». La presidenta de Hispania Nostra ha subrayado igualmente que la labor del IAPH en general, y en este caso en particular, es un ejemplo de que «la ciencia y la belleza, la ciencia y el arte, van de la manos», desterrando el viejo mito de ser dos disciplinas contrarias.

La intervención, promovida por la Consejería de Cultura y Deporte, fue posible gracias al patrocinio de la Fundación Magtel y la colaboración externa de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA), ENNDE Engineering Design, Factum Art, Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), Patrimoni Consultors y SGS Tecnos.

Al amplio equipo técnico del IAPH se sumó también una red de especialistas de la Universidad de Sevilla, el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) y la Universidad Pablo de Olavide, además de la asesoría provista por entidades nacionales e internacionales como el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), la Soprintendenza Archeologia della Toscana, el Opificio delle Pietre Dure (OPD) y el Museo Arqueológico Nacional de Florencia.

Como se ha destacado al principio de esta información, éste no es el primer reconocimiento recibido por el IAPH en sus más de 25 años de historia. Además de los de Hispania Nostra, en 2006 le fue otorgado el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por la intervención en el Giraldillo de Sevilla, curiosamente, también bronce antiguo.