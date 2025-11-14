Suscríbete a
Un gran socavón corta la SE-20 en un sentido y obliga a la circulación con máxima precaución en el otro

Las lluvias han provocado problema en esta vía de la capital

Agujero que ha aparecido en la calzada de la SE-20
Agujero que ha aparecido en la calzada de la SE-20
Jaime Parejo

Las fuertes lluvias que está dejando el temporal originado por la borrasca Claudia ha generado incidencias en una de las vías que rodean la ciudad de Sevilla. Concretamente la SE-20 está cortada en el sentido desde la entrada por la A-4 hasta ... el cruce de Valdezorras por la aparición de un gran socavón en la carretera que impide que los coches puedan circular por la misma.

