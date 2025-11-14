Un gran socavón corta la SE-20 en un sentido y obliga a la circulación con máxima precaución en el otro

Las fuertes lluvias que está dejando el temporal originado por la borrasca Claudia ha generado incidencias en una de las vías que rodean la ciudad de Sevilla. Concretamente la SE-20 está cortada en el sentido desde la entrada por la A-4 hasta ... el cruce de Valdezorras por la aparición de un gran socavón en la carretera que impide que los coches puedan circular por la misma.

También han aparecido algunos agujeros en el sentido contrario, sin embargo por esa parte sí se puede circular aunque extremando la precaución. Sea como fuere, en el Ayuntamiento ya han desplegado una amplia señalización para evitar incidentes de los coches que circulen por esta vía, que se caracteriza por no tener mucha iluminación.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado esta tarde el aviso por lluvias en Sevilla a nivel naranja, ya que se estima que en la zona de la campiña sevillana podrían darse 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora a partir de las 14 horas de este sábado.

Los servicios municipales de la ciudad de Sevilla están activados en prevención y están cerrados los parques, instalaciones deportivas exteriores de los centros municipales y el cementerio de San Fernando.