El gobierno de José Luis Sanz culpa a Antonio Muñoz del «pelotazo» de la parcela del Higuerón: «Sin él, no habría caso Pineda»

La polémica sobre la parcela del Higuerón de Emvisesa que fue adjudicada a la mujer del exconcejal socialista Rafael Pineda por el gobierno de Juan Espadas ha marcado el debate del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves. Un cruce de declaraciones ... entre el alcalde José Luis Sanz y el actual portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, sobre el proceso de venta de los suelos en septiembre de 2024 a Olga Pérez Jiménez, que sólo cinco meses después los traspasó a otra empresa por más del doble de los 1,4 millones de euros que había invertido. Poco después de la finalización de la sesión, desde el ejecutivo municipal han sido muy críticos con la actitud del socialista en el Pleno, acusándolo de «intentar desviar la atención».

Así lo ha señalado hoy el portavoz del PP, Juan Bueno, que ha reclamado a Antonio Muñoz que «explique su papel en el 'pelotazo' de casi dos millones de euros que dio su compañero Rafael Pineda» con la parcela del Higuerón. En este sentido, ha recordado que durante el mes de julio de 2016 la comisión ejecutiva de Emvisesa, de la que era vicepresidente el socialista, rebajó la tasación de estos suelos un 40% sin motivo aparente. «Inmediatamente después, en pleno agosto, se abre un procedimiento público en el que curiosamente solo se presenta la esposa de Rafael Pineda, que se hace con la concesión». Por lo tanto, insisten, «sin esa rebaja ningún juzgado estaría investigando porque no habría 'Caso Pineda'».

Bueno ha insistido en que en la época en la que Antonio Muñoz, actual líder de los socialistas en el Ayuntamiento, era responsable de Urbanismo «se coció esta operación para que la esposa de Rafael Pineda se hiciera con la concesión de la parcela en condiciones muy ventajosas». De hecho, su posterior venta «le reportó un beneficio de 1,8 millones de euros». Sin embargo, el portavoz del PSOE «ha preguntado hoy en el Pleno por la rebaja de tasación del suelo del 26,4% que se hizo en 2024, que se ve que le preocupa mucho, pero no quiere hablar de la rebaja del 40% que promovió él antes de otorgar la concesión a la familia de un compañero de partido». Con todo, ha criticado que «Muñoz no quiere dar explicaciones en el pleno, pero a lo mejor tiene que terminar dándolas en sede judicial».