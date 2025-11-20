Suscríbete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El gobierno de José Luis Sanz culpa a Antonio Muñoz del «pelotazo» de la parcela del Higuerón: «Sin él, no habría caso Pineda»

CASO PINEDA

El portavoz del ejecutivo del PP, Juan Bueno, critica que el socialista «intente desviar la atención» y le recuerda que la operación que se investiga «se coció» cuando era vicepresidente de Emvisesa

Emvisesa pedirá revertir la venta de la parcela del Higuerón a la mujer de Pineda

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Pleno de este jueves
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en el Pleno de este jueves maría guerra
Mario Daza

Mario Daza

La polémica sobre la parcela del Higuerón de Emvisesa que fue adjudicada a la mujer del exconcejal socialista Rafael Pineda por el gobierno de Juan Espadas ha marcado el debate del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves. Un cruce de declaraciones entre el alcalde José Luis Sanz y el actual portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, sobre el proceso de venta de los suelos en septiembre de 2024 a Olga Pérez Jiménez, que sólo cinco meses después los traspasó a otra empresa por más del doble de los 1,4 millones de euros que había invertido. Poco después de la finalización de la sesión, desde el ejecutivo municipal han sido muy críticos con la actitud del socialista en el Pleno, acusándolo de «intentar desviar la atención».

