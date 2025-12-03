Suscríbete a
ABC Premium

La Gala del Turismo de ASET celebra el liderazgo del sector con 130 asociados y el 25% del PIB de la ciudad

Torre Sevilla, Aire Anciente Baths Sevilla y Guillermo Cruz García fueron premiados con Premio ASET y Rafael Domínguez reconocido en la misma gala

Los hoteles de Sevilla alcanzarán el 75% de ocupación durante el puente de la Inmaculada

La entrega de premios de la gala del Turismo organizada por la ASET
La entrega de premios de la gala del Turismo organizada por la ASET ABC SEvilla

Pablo Torres

Salamanca

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) celebró en la noche del 2 de diciembre su Gala del Turismo en el Acuario de Sevilla. Allí, José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla y Arturo Bernal, consejero de Turismo, entre otros dirigentes, ... presenciaron la entrega de premios de un sector que se encuentra en constante crecimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app