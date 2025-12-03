La Gala del Turismo de ASET celebra el liderazgo del sector con 130 asociados y el 25% del PIB de la ciudad

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) celebró en la noche del 2 de diciembre su Gala del Turismo en el Acuario de Sevilla. Allí, José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla y Arturo Bernal, consejero de Turismo, entre otros dirigentes, ... presenciaron la entrega de premios de un sector que se encuentra en constante crecimiento.

De esta forma, con la bienvenida de la gerente del Acuario, Rocío Alcázar, Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de la Diputación de Sevilla, comenzó recalcando el papel del turismo. «Cada euro invertido revierte entre 7 y 9 euros en riqueza. Este crecimiento debe hacerse siempre de la mano del sector. Pero las inversiones hay que hacerlas siempre de la mano del sector y de las empresas turísticas, algo que tenemos muy claro en la Diputación Provincial de Sevilla.» afirmó.

Por su parte, el presidente de ASET, Jorge Robles del Salto, describió el turismo de Sevilla como un sector fuerte, creativo y valioso. Es por eso por lo que 15 años después de su fundación, estos Premios ASET María José Uruñuela cobren tal importancia. «Entre los hitos logrados quiero destacar el liderazgo y la presencia en todas las comisiones de turismo, la creación de espacios de diálogo y foros sectoriales» incidió.

El turismo un ejemplo de compromiso y liderazgo

A su vez, el mismo, asemejó esta asociación a Sevilla. «Esta es una asociación joven, con un espíritu innovador, con ganas de explorar, de crear y de descubrir…La misma energía que tiene Sevilla: una provincia con enormes atractivos y es nuestra responsabilidad ponerlos en valor». A través de datos, mostró que Sevilla alcanzará los 8,2 millones de turistas en 2025, un 2,21% más que el año pasado.

Asimismo, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, felicitó al sector por su compromiso y liderazgo, recordando que Sevilla es uno de los destinos más reconocidos internacionalmente. «La Junta trabaja por mejorar estas cifras con los planes turísticos de las grandes ciudades» resaltó.

Premios

Tras los discursos se entregaron los Premios ASET 2025, donde Torre Sevilla, Aire Anciente Baths Sevilla y Guillermo Cruz García fueron premiados con Premio ASET al Impacto y Compromiso, Premio ASET a la excelencia en la experiencia turística y Premio María José Uruñuela 2025, respectivamente.

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes fue el reconocimiento a Rafael Domínguez, gerente de ASET, fundador y uno de sus principales impulsores. «Es la persona a la que todo el mundo identifica cuando hablamos de ASET. Para nosotros es un orgullo tenerte como gerente», resaltó el presidente Jorge Robles.

Datos

Finalmente, el alcalde, José Luis Sanz, cerró el acto felicitando a ASET. «Los ingresos que genera suponen el 18 % del PIB de la ciudad de forma directa, y cerca del 25 % de forma indirecta», explicó.

«Casi 4 millones de visitantes, hemos superado los 8 millones de pernoctaciones, tenemos un aeropuerto que mueve más de 9 millones de visitantes, que no para de crecer con más de 20 conexiones internacionales, con más de 84 aeropuertos en todo el mundo. Parece que las cosas las estamos haciendo bien, especialmente cuando comprobamos que en Andalucía el turismo crece un 17 %, y aquí un 23 %. Esto es gracias a la oferta cultural, turística y de ocio que tenemos y a las empresas que lo hacéis posible. Enhorabuena», concluyó

Finalmente, el broche de la gala lo puso Laura Gallego con un villancico navideño, «Sirva tu cuna».