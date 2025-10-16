Suscríbete a
ETA en Sevilla: el último zarpazo de la bestia

Este jueves se cumplen 25 años del asesinato del doctor Muñoz Cariñanos en su consulta de la calle Jesús del Gran Poder y de la gran respuesta cívica que ayudó a capturar a sus asesinos

El féretro de Muñoz Cariñanos, en la calle Jesús del Gran Poder
El féretro de Muñoz Cariñanos, en la calle Jesús del Gran Poder ARCHIVO ABC
Javier Rubio

Fue el último estertor de la bestia terrorista en Sevilla, pero no por ello menos doloroso. El lunes 16 de octubre de 2000, dos pistoleros de ETA asesinaban a tiros al doctor Antonio Muñoz Cariñanos, coronel médico del Ejército del Aire, en ... su consulta de otorrinolaringología en el callejón Padre Cañete, una bocacalle de Jesús del Gran Poder. Fue la última víctima del separatismo vasco en Sevilla, pero también la primera gran respuesta ciudadana para acorralar a los asesinos. Y no es una metáfora.

