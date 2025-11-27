Suscríbete a
Una historia de sevilla

Los epígrafes de la Giralda: de Sevilla a Roma «ad ripam Baetis»

Esta es la historia de los epígrafes de la base de la Giralda que nos llevan desde Sevilla hasta la misma Roma desde las orillas del Guadalquivir

Serial Una historia de Sevilla

Jesús Pozuelo

Cuando caminamos por el entorno de la Giralda, pocas veces nos percatamos de los elementos que se encuentran a los pies de su basamento. La base del antiguo alminar almohade se levantó con material de acarreo de la Sevilla romana: sillares romanos ... de piedra alcoriza y pedestales de mármoles y piedra caliza. Algunos de esos pedestales, identificados y estudiados en los años noventa, nos hablan de la exportación de aceite de oliva a Roma desde el puerto de Hispalis: de gremios, de barqueros, empresarios, comerciantes y funcionarios que participaban en el comercio oleario.

