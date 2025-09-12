La empresa de la terraza Chile explotará el antiguo quiosco de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo de Sevilla

Casi dos años después de su cierre definitivo por problemas en la cubierta, el antiguo quiosco de los Hermanos Gómez junto a los Jardines de Murillo volverá a abrir sus puertas convertido en un nuevo negocio de hostelería local. La Junta de Gobierno ... del Ayuntamiento tiene previsto aprobar en su reunión del día de hoy la adjudicación de la concesión de este edificio a la empresa Adriano Díez, S.L., que ostenta también la responsabilidad de más de cuarenta establecimientos de este mismo sector en la capital hispalense como puede ser la terraza Chile en el Paseo de las Delicias, entre otros.

La nueva adjudicataria pagará un canon de 61.110 euros al Ayuntamiento de Sevilla por el uso de este espacio, situado en un lugar privilegiado de la ciudad por la cercanía de las paradas del metro o el tranvía y de edificios tan emblemáticos como el Rectorado de la Universidad de Sevilla, el Real Alcázar, los Juzgados o los propios Jardines de Murillo. Una oferta que ha sido la más elevada de todas las que han presentado las nueve empresas que han mostrado su interés en hacerme con la concesión de este quiosco. De hecho, la cantidad que ha puesto sobre la mesa Adriano Díez, S.L. es un 53 por ciento superior al canon que el Ayuntamiento había incorporado en los pliegos del contrato y que quedaba fijado en 39.867,72 euros anuales.

La concesión se extenderá en un primer momento por un plazo de 16 años, permitiendo a la adjudicataria que abra en este quiosco cualquier negocio que se enmarque dentro de las categorías permitidas. Estas son, según se indica en los pliegos, un bar, un quiosco-bar, un restaurante o una cafetería sin música. Contará con un horario de apertura idéntico al que disponen el resto de negocios de similares características en la ciudad, siendo también responsabilidad de la empresa la limpieza de restos orgánicos, servilletas y otros residuos, así como el mantenimiento del arbolado que se encuentre dentro del perímetro adjudicado. De hecho, el espacio total que se cede incluye tanto la superficie de 136 metros cuadrados que ocupa el actual edificio (incluido el sótano) y la zona anexa de un máximo de 100 metros cuadrados para la que cuenta con licencia de veladores ya concedida, que podrán ser como máximo de 25 unidades de mesas con sus cuatro sillas.

A partir de ahora, toda vez que la Junta de Gobierno confirme hoy viernes la concesión del quiosco a la empresa Adriano Díez, S.L., los responsables de la misma podrán tomar posesión del espacio y llevar a cabo en él las obras que sean necesarias para ajustar el proyecto de su nuevo establecimiento hostelero. Especifica el Ayuntamiento de Sevilla que para ello tendrán que presentar la documentación urbanística necesaria, teniendo en cuenta que la cercanía de los Jardines de Murillo y de monumentos con protección como el Real Alcázar impiden la instalación de nuevos elementos en la zona exterior que puedan distorsionar la estética del entorno. Se advierte de esta situación, por ejemplo, en el caso de las máquinas de refrigeración sobre la cubierta o de tubos extractores de humo para el servicio de cocina. De igual modo, se limita la presencia de barras en el exterior y se advierten de las normas a tener en cuenta para el uso de elementos de sombra.

Más de una decena de ofertas

Fue el pasado 8 de julio cuando se dio por acabado el plazo de presentación de ofertas a la licitación publicada por el Ayuntamiento de Sevilla de cara a la explotación de este quiosco de los Jardines de Murillo, en el que a inicios de 2024 cesó su actividad la empresa de restauración Hermanos Gómez. Lo hizo toda vez que la cubierta de la edificación comenzara a dar importantes problemas de mantenimiento. En total, han sido once las entidades que en estas semanas han mostrado interés por hacerse con la cesión del espacio, aunque dos de ellas (Quality Lounge y Microlibre Producciones) quedaron excluidas del proceso al comprobarse en la apertura de sobres que no habían ofertado canon alguno. Quedaron, por tanto, nueve empresas interesadas que llegaron al final del proceso.

La máxima puntuación en la licitación fue para Adriano Díez, S.L., que llegó hasta los 100 puntos por una oferta que incluía el canon más alto de todos, el de 61.110 euros. Muy cerca de esta cifra, y en segundo lugar, ha quedado la empresa May Service Andalusí, S.L., con sede en el municipio jiennense de Bailén y que presentó una oferta de 61.050 euros anuales. Por su parte, los responsables de Demente Restauración, que disponen de varios locales de hostelería en municipios costeros de la provincia de Cádiz, han quedado en tercer lugar, proponiendo un canon por encima de los 50.000 euros. También mostraron su interés y presentaron oferta otras empresas como Grupo Fabo Aranzábal, A Punto Soluciones Globales, Cafevalle Carbonera Andaluza, Maestro Rufino, Leal Licita y Catersegur.