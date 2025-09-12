Suscríbete a
La empresa de la terraza Chile explotará el antiguo quiosco de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo de Sevilla

Adriano Díez, S.L abonará más de 61.000 euros al año al Ayuntamiento en concepto de canon por el uso de este inmueble por un periodo de 16 años

El Ayuntamiento busca un empresario para reabrir el local de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo de Sevilla

El antiguo quiosco de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo
El antiguo quiosco de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo MANUEL OLMEDO
Mario Daza

Casi dos años después de su cierre definitivo por problemas en la cubierta, el antiguo quiosco de los Hermanos Gómez junto a los Jardines de Murillo volverá a abrir sus puertas convertido en un nuevo negocio de hostelería local. La Junta de Gobierno ... del Ayuntamiento tiene previsto aprobar en su reunión del día de hoy la adjudicación de la concesión de este edificio a la empresa Adriano Díez, S.L., que ostenta también la responsabilidad de más de cuarenta establecimientos de este mismo sector en la capital hispalense como puede ser la terraza Chile en el Paseo de las Delicias, entre otros.

