Desmantelan una red en Sevilla que usaba una ONG para conseguir papeles falsos a extranjeros

Nueve personas detenidas las cuales portaban identificación falsa para hacerse pasar por agentes policiales

Material incautado por los agentes de la Policía Nacional
S. L.

Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una red criminal que falsificaba documentación para facilitar empleo ilegal a ciudadanos extranjeros. Hay un total de nueve personas detenidas a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y delitos ... contra derechos de ciudadanos extranjeros.

