Desmantelan una red en Sevilla que usaba una ONG para conseguir papeles falsos a extranjeros

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una red criminal que falsificaba documentación para facilitar empleo ilegal a ciudadanos extranjeros. Hay un total de nueve personas detenidas a los que se les imputan los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y delitos ... contra derechos de ciudadanos extranjeros.

La investigación comenzó en el mes de marzo del presente año, por una comunicación a través de Contacta, portal oficial de la Policía Nacional; y fue a raíz de este testimonio, que los agentes especialistas en Extranjería y Fronteras iniciaron las investigaciones.

Durante el avance de las pesquisas policiales, se constató que la organización estaba compuesta principalmente por cuatro ciudadanos extranjeros, un matrimonio y dos varones, que utilizaba una ONG legalmente inscrita en España como fachada para sus actividades ilícitas. Los autores portaban placas de identificación de dicha ONG, simulando apariencia policial, e incluso una de ellas contenía la reseña de «Inspector Investigador», haciéndose pasar por agentes o funcionarios pertenecientes a las Naciones Unidas.

También se ha sabido que el grupo falsificaba resguardos para adquirir los documentos que permitían a ciudadanos extranjeros, en situación irregular, residir y trabajar en España de manera fraudulenta. Las investigaciones permitieron corroborar que los ciudadanos que adquirían esta documentación, eran plenamente conscientes de que ésta era falsa.

Un reparto de tareas

Con un reparto coordinado de tareas en la primera línea actuaba uno de los cabecillas con funciones de captación en los campos agrícolas, dirigiéndose a personas especialmente vulnerables y ofreciéndoles la posibilidad de obtener un permiso de residencia y trabajo a través de una supuesta abogada. A cambio, debían pagar 900 euros y la posibilidad de trabajar para la organización en tareas de recolección agrícola.

La única mujer del grupo era la encargada de los trámites administrativos ante distintas administraciones públicas, como la obtención del NIE o la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social. El resto de detenidos los son por su presunta participación delitos contra los derechos de los trabajadores, al facilitar empleo en el sector agrario a los portadores de la documentación falsificada y colaborar en su obtención.

Vigilancias y registros

Avanzada la investigación, se logró identificar al resto de integrantes de la organización y determinar el papel desempeñado por cada uno. Culminando con varias entradas y registros domiciliarios, donde se intervinieron equipos informáticos y terminales móviles, resguardos falsificados listos para su entrega, plantillas en blanco de dichos resguardos, casi 400 euros en efectivo, y justificantes de envíos de dinero a Colombia por un importe de casi 10.000 euros.

En el momento de la detención de todos los integrantes de la organización, también fueron identificadas y arrestadas dos personas que portaban los resguardos falsificados.