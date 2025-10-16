«Me cuesta entender que se haya normalizado que los asesinos formen parte de la sociedad»

El 16 de octubre del año 2000, en la consulta ubicada en la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban al doctor y militar Antonio Muñoz Cariñanos mientras pasaba consulta a un matrimonio. Este reconocido ... médico de artistas como Camarón de la Isla, Rocío Jurado o Isabel Pantoja moría en el acto mientras que sus asesinos emprendían la huida. Una huida frustrada por los sevillanos, que los acosó y persiguió hasta que la policía los detuvo minutos después de cometer el acto. Su hijo Pablo aún recuerda cómo vivió aquellos momentos y tiene un mensaje para los que pretenden borrar la memoria de aquello ahora que se cumplen 25 años.

-¿Cual es el mejor recuerdo que tiene de su padre?

-Era una persona súper cariñosa, afable y que era muy difícil que que se enfadase. Todos los contratiempos de la vida se los tomaba con mucha calma y a todo le veía el punto positivo.

-¿Incluso estando bajo el punto de mira de ETA?

-Él no quería preocuparnos, yo me di cuenta de eso. Pero él obviamente si lo estaba porque le puso un cristal antibalas a la ventana de la consulta. Él no quería escolta a pesar de que se lo habían ofrecido, y la Guardia Civil le advirtió que salía su nombre en unos papeles interceptados a un comando del País Vasco. Él nos mantenía al margen e intentaba

-Debía ser complicado vivir así.

-Mire, él me dijo que era muy difícil que ETA asesinara en Sevilla porque esto es como un pueblo grande, todo el mundo se conoce, sabe quién es su vecino colabora cuando pasa algo malo.

El álbum del recuerdo Fotos familiares de Antonio Muñoz Cariñanos y su familia; en última instancia, el doctor Pablo Muñoz Cariñanos Familia Cariñanos

-Se equivocó en lo primero, y no en lo segundo

-No contó con la poca inteligencia de los terroristas, que no vieron eso. En cuanto lo asesinaron cayeron todos los vecinos y todo el mundo lo señalaron, decía «por ahí van», y los detuvieron en unos minutos.

-¿Cómo se enteró usted del asesinato?

-Estaba de guardia, haciendo cirugía general en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. De repente miré el móvil y tenía 20 llamadas perdidas y me pareció muy raro.

-25 años después ETA no existe, ¿Cómo ha vivido el proceso de desintegración de la banda?

-Soy una persona que intento ser muy solidaria, fiel defensor de los derechos humanos. Y cuando ves la reacción tan bonita no de la gente ahora en España que trata de evitar pues que haya guerras como la de Gaza, lo de Ucrania o el asesinato de cristianos en Nigeria; esa misma solidaridad y esa misma paz no sé por qué cuesta tanto con el terrorismo propio.

-Eso le duele, ¿no?

-Mi padre estaba salvando vidas en una consulta médica. Trataba a todo el mundo, a gente sin dinero, a gente con dinero... Era una persona súper generosa. Entonces, una persona que se dedicaba a curar, a ayudar a la gente, ¿por qué le asesinan sin ningún motivo y a sangre fría?. Estaba sentado en la consulta con un matrimonio, y le pegaron seis tiros en la cara. Cuando asesinas a alguien generas un daño tremendo e irreparable. Han pasado 25 años y me parece que fue ayer.

-¿Cree que está fallando la memoria?

-Si miras un poco el historial de la banda terrorista ETA es gente normal. Han asesinado a niños, madres, mujeres embarazada… Es una crueldad de gente que es difícil catalogarlas como seres humanos. Y ahora pues están conviviendo entre nosotros, me cuesta entender que se haya normalizado que formen parte de la sociedad. Me cuesta entender al resto de la sociedad que no sale a la calle, esa apatía me cuesta entenderla, porque España está llena de buenas personas. No podemos caer en la apatía, ni en el buenismo, ni en el olvido. No pueden olvidarse gente como mi padre, como Luis Portero, al que mataron una semana antes, o como Martín Carpena. Gente que trabajaba por ayudar a los demás. El pueblo que olvida, que no tiene memoria, está condenado a repetir esos horrores.

-¿Días como el de hoy hurgan en la herida?

-Yo pienso en mi padre todos los días, pero no puedo conseguir que mi padre vuelva. Esto es muy complicado, es un tema que te pesa, pero es mi obligación porque realmente tenemos que conseguir que no se olvide la figura de estas personas asesinadas. El otro día buscando una cosa me salió el asesinato de dos chavales de 22-23 años, dos guardias civiles, que fueron asesinados por ETA. A esa gente no les había dado tiempo ni de empezar a vivir como quien dice.

-¿Cree que en Sevilla sí se les recuerda?

-No soy de siglas políticas, por eso agradezco que tanto Juanma Moreno, con el hospital que se le dedicó a mi padre, como Juan Espadas y Antonio Muñoz con la plaza que le pusieron a mi padre en Sevilla, demostraron ser dirigentes coherentes que lo que quieren es ayudar a que no se olviden los los horrores y las tragedias y las sinrazones que se han cometido hace no tanto tiempo.

-¿Qué mensaje le gustaría dejar en este 25 aniversario?

-Agradecería que tuviéramos solidaridad, valentía y sensibilidad con las víctimas del terrorismo, porque las víctimas del terrorismo hemos sufrido un azote tremendo, una injusticia tremenda y es reconfortante comprobar que nuestro propio país nos apoya.