Suscríbete a
ABC Premium

25 años del asesinato del doctor muñoz cariñanos en sevilla

«Me cuesta entender que se haya normalizado que los asesinos formen parte de la sociedad»

Pablo Muñoz Cariñanos rememora cómo el recuerdo imborrable del asesinato de su padre por parte de ETA evidenció que Sevilla está hecha de otra pasta ante la injusticia y reclama que no caiga en el olvido el daño realizado por la banda

Antonio Muñoz Cariñanos, junto a su hijo Pablo, durante una intervención conjunta
Antonio Muñoz Cariñanos, junto a su hijo Pablo, durante una intervención conjunta ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 16 de octubre del año 2000, en la consulta ubicada en la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban al doctor y militar Antonio Muñoz Cariñanos mientras pasaba consulta a un matrimonio. Este reconocido ... médico de artistas como Camarón de la Isla, Rocío Jurado o Isabel Pantoja moría en el acto mientras que sus asesinos emprendían la huida. Una huida frustrada por los sevillanos, que los acosó y persiguió hasta que la policía los detuvo minutos después de cometer el acto. Su hijo Pablo aún recuerda cómo vivió aquellos momentos y tiene un mensaje para los que pretenden borrar la memoria de aquello ahora que se cumplen 25 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app