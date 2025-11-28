Comienza el Plan de Movilidad de Navidad en Sevilla: cortes de tráfico y cambios en las líneas de Tussam

El Plan de Movilidad programado por el ayuntamiento de Sevilla activa su primera fase este viernes y tendrá vigencia durante toda la Navidad hasta el domingo 11 de enero de 2026. Este llega tras decretarse el Plan de Emergencias en Nivel 1 ... en la ciudad para «garantizar la seguridad» durante las fiestas.

En cuanto a los cambios en la movilidad, desde este mismo sábado 29 de noviembre ante la «previsible gran afluencia de público» en el entorno de la Avenida de la Constitución - Plaza de San Francisco por el encendido del alumbrado navideño se eliminan temporalmente las paradas de taxis de la calle Alemanes.

También se eliminan las dos paradas del servicio público de coches de caballos de la Plaza del Triunfo y Plaza Virgen de los Reyes, desde esta tarde a las 16.00 horas hasta el domingo 30 de noviembre a las 00.00 horas. La eliminación de dichas paradas en el horario indicado se extenderá a lo largo de todos los fines de semana durante la fecha de aplicación del plan.

Principales novedades

Este año, el plan tendrá como novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para BTR, en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque. La Campana estará abierta a los peatones, aunque se mantienen los cortes en Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma.

Cortes de tráfico por las obras en la calle Laraña juan flores

El plan se aplica en las zonas identificadas como centros de atracción de mayor número afluencia de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad, que son los siguientes: Casco Antiguo, Zona de Nervión-Luis de Morales, Confluencia de la Avenida de Andalucía con Avenida Jose María Javierre/Ronda del Tamarguillo, Calle San Jacinto, zona peatonal y su entorno, y Calle Asunción, zona peatonal y su entorno. Dentro de estos espacios también se encuentran el entorno del centro comercial Lagoh, del centro comercial Torre Sevilla y del Muelle de la Sal.

En cuanto a los horarios, estarán sujetos a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción.

Otras medidas

La calle Gravina cambia de sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle Canalejas. También se eliminarán los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco y de la calle Entrecárceles entre las 15.00 y las 22.00 de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. No obstante, dependiendo de las circunstancias se eliminaría previa instalación de la correspondiente señalización al respecto.

Espectáculo de Navidad en la Plaza de San Francisco en 2022 juan flores

Las bicicletas y los VMP no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución durante la segunda fase en la franja horaria comprendida entre las 10.00 y las 00.00 horas.

Servicios de Tussam

Con la aplicación del plan, y para dar respuesta a la demanda, se contempla ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de esta, dado el corte por obras del BTR en el eje Martín Villa-Laraña, habilitando la salida a través de la calle Santa Ángela de la Cruz.

Por parte de Tussam, se contempla el aumento del número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a todos los puntos afectados por la aplicación del plan y, como en años anteriores.

Además, las líneas 27 y 32, se encuentran limitadas en Ponce de León de forma permanente por la obra de ampliación del BTR. Igualmente, las líneas 13 y 14 quedan acotadas en Alameda, cuando no sea posible circular por plaza del Duque o incluso en Barqueta si la propia Alameda también presenta dificultades de circulación. La línea T1 (tranvía) también se quedará antes, concretamente en el Archivo de Indias de forma permanente. De forma puntual podrá limitarse en Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.

La primera fase está activada desde este viernes día 28 de noviembre hasta el jueves 18 de diciembre del 2025, la segunda fase desde el viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026 y la tercera fase desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 11 de enero de 2026.