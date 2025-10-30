Fibes 1 cierra por las inundaciones en Sevilla sin fecha prevista de reapertura: se suspende el Salón del Motor

Fibes I ha cerrado debido a los daños causados por las inundaciones. La zona más antigua del Palacio de Congresos de Sevilla ha suspendido su actividad ante los estragos que el temporal del pasado miércoles ha dejado en el edificio. Esto supone que el Salón ... del Motor, que actualmente ocupaba el espacio y cuya celebración duraba hasta el próximo domingo, sea suspendido.

El agua ha anegado el sótano del recinto, donde se encuentran las instalaciones eléctricas. En el aire está cuándo volverá a abrir el espacio principal del Palacio de Congresos y Exposiciones que la semana que viene está previsto que ocupe 'Sevilla de bodas'. Al igual que cuándo podrán volver a sus puestos de trabajo los empleados de Fibes I, que este jueves no han podido ir a trabajar ya que en estos momentos los servicios de emergencia siguen actuando para sacar el agua y reparar los daños.

Sevilla Este ha sido una de las zonas que más ha sufrido las consecuencias de la lluvia; el pasado miércoles en los alrededores de Fibes se pudieron ver toallitas húmedas a raíz del desbordamiento del alcantarillado.

Operarios trabajan en la inundación de Fibes 1 víctor rodríguez

Esta sería la única zona que se ha visto afectada por el agua ya que según han señalado fuentes municipales a ABC, Fibes II continúa con su actividad normal.

Salóon del Motor

El Salón del Motor de Sevilla 2025 no podrá celebrarse en las fechas previstas, cuya clausura estaba fijada para el domingo. El Ayuntamiento ha subrayado que la decisión se adopta por motivos de seguridad, tanto para visitantes como para expositores y personal técnico. La organización del Salón del Motor ha expresado su pesar por la suspensión, que se produce por causas de fuerza mayor derivadas del temporal.

La organización del evento y el equipo de Fibes han informado de que se procederá a la devolución íntegra del importe de las entradas ya adquiridas, trámite que podrá realizarse a través de la web oficial: www.salondelmotorsevilla.com.

El Ayuntamiento de Sevilla ha agradecido la comprensión del público y de los expositores, y ha reiterado su compromiso con la seguridad y el bienestar ciudadano como prioridad absoluta.