El cierre de Fibes por los daños de la lluvia obliga a suspender el Salón del Motor de Sevilla

Las intensas lluvias registradas en Sevilla durante las últimas horas han provocado importantes desperfectos en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Fibes. Técnicos municipales y bomberos han trabajado durante toda la jornada para evaluar el alcance de los daños causados por ... la acumulación de agua en las zonas subterráneas del recinto.

Tras la inspección realizada por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS), se ha determinado la necesidad de cerrar temporalmente Fibes 1 hasta que pueda garantizarse su seguridad estructural y eléctrica.

Como consecuencia de esta situación, el Salón del Motor de Sevilla 2025 no podrá celebrarse en las fechas previstas, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla y la organización del evento. El informe técnico detalla que las fuertes precipitaciones anegaron prácticamente todos los sótanos de Fibes 1, afectando especialmente a las áreas situadas bajo rasante donde se encuentran transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

Aunque el resto de edificios del recinto no han sufrido incidencias relevantes, se ha recomendado mantener la clausura preventiva del pabellón principal hasta completar las labores de revisión y reparación.

Clausura por seguridad

El Ayuntamiento ha subrayado que la decisión se adopta por motivos de seguridad, tanto para visitantes como para expositores y personal técnico. La organización del Salón del Motor ha expresado su pesar por la suspensión, que se produce por causas de fuerza mayor derivadas del temporal.

Mientras tanto, los equipos municipales continúan trabajando en las tareas de limpieza, secado y evaluación de daños con el objetivo de restablecer la actividad de Fibes «lo antes posible».

Devolución de entradas

La organización del evento y el equipo de FIBES han informado de que se procederá a la devolución íntegra del importe de las entradas ya adquiridas, trámite que podrá realizarse a través de la web oficial: www.salondelmotorsevilla.com.

El Ayuntamiento de Sevilla ha agradecido la comprensión del público y de los expositores, y ha reiterado su compromiso con la seguridad y el bienestar ciudadano como prioridad absoluta.