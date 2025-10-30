Suscríbete a
El cierre de Fibes por los daños de la lluvia obliga a suspender el Salón del Motor de Sevilla

El Ayuntamiento informa que el temporal anegó los sótanos del Palacio de Congresos, afectando a instalaciones eléctricas y de comunicación

El Salón del Motor de Sevilla no abrirá sus puertas este jueves debido a las consecuencias de las fuertes lluvias

Inauguración del Salón de Motor de Sevilla de 2024
Inauguración del Salón de Motor de Sevilla de 2024
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Las intensas lluvias registradas en Sevilla durante las últimas horas han provocado importantes desperfectos en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Fibes. Técnicos municipales y bomberos han trabajado durante toda la jornada para evaluar el alcance de los daños causados por ... la acumulación de agua en las zonas subterráneas del recinto.

