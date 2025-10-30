Suscríbete a
Las calzadas de Hispalis: todos los caminos llevan a Roma

Nos sorprendería saber cuántas veces, al transitar por las calles de Sevilla, estamos recorriendo antiguos caminos romanos fosilizados en el trazado urbano actual

Imagen de la calzada romana hallada en los Jardines del Cristina en 2003 y destruida para las obras del aparcamiento subterráneo. Foto: M. N. Camiña y F. E. Gamarra, en la publicación «Sevilla Arqueológica»
Calles como Luis Montoto —la antigua calle Oriente—, Sol, la Carretera de Carmona, Busto Tavera o San Luis conservan en el parcelario moderno la orientación de las viejas vías de salida o llegada a la Colonia Hispalis. Esa pervivencia se adivina en la morfología urbana ... de ejes y calles de la urbe hispalense; otras, incluso, se hacen latentes en la memoria popular: los sevillanos de mayor edad siguen llamando a Luis Montoto «la Calzá», o en el nomenclátor de algunas de ellas, como la «Carretera de Carmona». Otras, directamente, han aparecido bajo el subsuelo, como la calzada romana hallada en 2003 durante las obras del aparcamiento de los Jardines de Cristina y destruida de forma aberrante ante el absoluto y desconcertante desconocimiento público.

