Se busca al dueño de un sobre con dinero extraviado en una calle de Sevilla

La Policía Local busca al dueño de un sobre de dinero en Sevilla. Según indica Emergencias Sevilla en sus redes sociales, una persona se ha dejado olvidado una importante suma de dinero en metálico en plena calle de la capital hispalense.

Una patrulla ... encontró el importe metido en este envoltorio en una calle del Distrito Sur y ahora pide colaboración ciudadana para hallar al propietario del mismo.

🔴 COLABORACIÓN CIUDADANA:

Una patrulla de Policía Local ha encontrado esta mañana un sobre, con una importante cantidad de dinero en metálico, en la acera de una calle del Distrito Sur de la capital.

Ha quedado depositado a disposición de quien acredite ser su propietario.… pic.twitter.com/aZAeRgH6Id — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 2, 2025 Ha quedado depositado a disposición de quien acredite ser su propietario, según indica la Policía Local, por lo que pide que se contacte por mensaje directo por redes sociales para hallar al dueño.

