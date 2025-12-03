Suscríbete a
Se busca al dueño de un sobre con dinero extraviado en una calle de Sevilla

La Policía Local pide la colaboración ciudadana para hallar al propietario

Imagen del dinero encontrado en Sevillla
Imagen del dinero encontrado en Sevillla emergencias sevilla
María José Lora

La Policía Local busca al dueño de un sobre de dinero en Sevilla. Según indica Emergencias Sevilla en sus redes sociales, una persona se ha dejado olvidado una importante suma de dinero en metálico en plena calle de la capital hispalense.

Una patrulla ... encontró el importe metido en este envoltorio en una calle del Distrito Sur y ahora pide colaboración ciudadana para hallar al propietario del mismo.

