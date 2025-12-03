Suscríbete a
ABC Premium

Bomberos sofocan un incendio en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada de Sevilla

El fuego comenzó en un local en el que no se encontraban personas en su interior, por lo que no ha habido personas afectadas

Los bomberos salen del local incendiado
Los bomberos salen del local incendiado @Emergenciassev
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los bomberos y la Policía Local han intervenido en al mañana de este miércoles en un incendio declarado en la calle Santo Domingo de la Calzada del barrio de Nervión en Sevilla. El fuego comenzó en torno a las 9.10 ... de la mañana en un local situado en junto al número 2 de esta calle en un local sin rótulos bajo un bloque de viviendas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app