Bomberos sofocan un incendio en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada de Sevilla

Los bomberos y la Policía Local han intervenido en al mañana de este miércoles en un incendio declarado en la calle Santo Domingo de la Calzada del barrio de Nervión en Sevilla. El fuego comenzó en torno a las 9.10 ... de la mañana en un local situado en junto al número 2 de esta calle en un local sin rótulos bajo un bloque de viviendas.

Gracias a la rápida actuación de los bomberos el incendio quedó extinguido y no se registraron víctimas ni personas afectadas por inhalación de humos. Para permitir el trabajo de los bomberos los agentes de la Policía Local desviaron el tráfico en la calle Santo Domingo de la Calzada para, una vez apagado el fuego, restablecer el mismo y retomar la normalidad en la zona.

Bomberos y Policía Local han intervenido en un incendio declarado sobre las 9:10 h. en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio de Nervión #Sevilla.

No hay personas afectadas.

El incendio ha quedado extinguido.

Policía Local activa desvíos de tráfico en la… pic.twitter.com/A01LjeTAXY — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 3, 2025

Queda por conocer si los daños han sido de importancia en un local que hasta hace unos meses se alquilaba.