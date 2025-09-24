Los bomberos apagan pequeños conatos en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla tras los incendios del martes

Los bomberos de Sevilla han seguido trabajando tanto el pasado martes por la noche como en la mañana de este miércoles en pequeños fuegos controlados tras los incendios que se desataron en varios puntos de la isla de la Cartuja este martes, con especial afección en el Auditorio Rocío Jurado y su entorno más próximo, donde se pudieron vislumbrar grandes columnas de humo.

Desde bien temprano se podían apreciar alguna que otra columna de humo en el recinto, tal y como confirmaba Emergencias 112, aunque ninguno de estos fuegos ha ido más allá y desde primera hora de la mañana se sigue viendo un refuerzo en materia de autoridades con el fin de que no vuelvan a darse las preocupantes imágenes que centraron el debate público ayer en Sevilla. Anoche también hubo estampas de pequeñas llamas que no pasaron a mayores y la Policía Nacional sigue la investigación para tratar de determinar quien fue el autor o los autores, al entenderse desde las autoridades implicadas que dichos fuegos habían sido provocados.

En este sentido, varios retenes se encuentran actuando en esas pequeñas zonas afectadas, con coches situados cerca de la Avenida de los Descubrimientos, ya que anoche todavía quedaban restos de los fuegos. Y se está pudiendo ver a los bomberos trabajar in situ sobre la zona. De ahí que haya existido algunas columnas de humo que están siendo objeto de trabajo de los profesionales de extinción.

Ya dio cuenta ayer el alcalde, José Luis Sanz, desde Bruselas, que «se está abriendo en este momento una investigación policial, y todo parece indicar, según cuenta la policía, y los bomberos que es intencionado». «Y lo que llama mucho la atención», proseguía Sanz, «es que no es el primer incendio provocado en el auditorio. Que haya tanto interés por hacer desaparecer un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla», lamentaba.