Un terremoto de magnitud 4,2 frente a Fuengirola se deja sentir en tres provincias andaluzas sin causar daños

El Ayuntamiento de Sevilla oferta 40 nuevas plazas de empleo público para administración y trabajo social

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el inicio de restauración del primer jardín sensorial de la ciudad en el Parque de María Luisa

La obra del Pabellón Real de Sevilla comenzará en 2026 y costará el doble de lo previsto

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla
Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Sevilla abc

S. L.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la segunda fase de la oferta de empleo público del Consistorio. En este caso, se van a lanzar 40 plazas, 38 de usos libre y dos de promoción interna. Esta fase se ... suma a las 244 plazas que se publicaron en la primera fase en 2025.

