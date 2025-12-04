Suscríbete a
El Ayuntamiento gana sombra en Sevilla con la plantación de 6.500 árboles y palmeras y casi 15.000 arbustos

La campaña de plantaciones 2025-2026 está centrada en la inclusión de diversa naturaleza en parques y plazas, pero sin dejar de atender las compensaciones por las obras

La delegada Evelia Rincón colabora en labores relativas a la plantación de árboles en Sevilla
ABC de Sevilla

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha la campaña de plantaciones más ambiciosa desde que existen registros fehacientes, con la incorporación de más de 6.500 árboles y palmeras y 14.821 arbustos ... distribuidos por toda la ciudad. Esta iniciativa refuerza la infraestructura verde, mejora la sombra y contribuye al confort climático de los barrios.

