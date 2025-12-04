El Ayuntamiento gana sombra en Sevilla con la plantación de 6.500 árboles y palmeras y casi 15.000 arbustos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha la campaña de plantaciones más ambiciosa desde que existen registros fehacientes, con la incorporación de más de 6.500 árboles y palmeras y 14.821 arbustos ... distribuidos por toda la ciudad. Esta iniciativa refuerza la infraestructura verde, mejora la sombra y contribuye al confort climático de los barrios.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que esta campaña «consolida un modelo de gestión seria, planificada y basada en criterios técnicos», destacando que el Ayuntamiento «está actuando con una visión de ciudad a largo plazo y priorizando donde la sombra y el verde son más necesarios».

La campaña de plantaciones 2025-2026 se organiza en cuatro grandes líneas de actuación: 4.154 árboles en parques, plazas, jardines y alcorques viarios; 1.477 árboles en áreas gestionadas por Medios Propios, principalmente en parques emblemáticos como María Luisa, Amate o los Jardines de Murillo; 645 árboles por compensaciones de obras, especialmente las de la Línea 3 del Metro; 235 árboles en nuevos desarrollos urbanísticos, reforzando las zonas de crecimiento.

El Distrito Norte es el que mayor número de plantaciones recibe, con 1.299 ejemplares, seguido de Sur (816), Cerro-Amate (792), Triana (787) y Este–Alcosa–Torreblanca (767). 882 nuevas ubicaciones en parques, plazas, jardines y alcorques viarios. La campaña contempla 882 nuevas posiciones de plantación, es decir, árboles en espacios donde antes no existía ninguno.

Entre los ejemplos más significativos se encuentran la calle Fernanda Calado Rosales con 25 nuevas posiciones y el Parque Infanta Elena, con 30 nuevas ubicaciones, entre otros ejemplos. En esta línea, Rincón ha destacado que el Gobierno de Sanz, «no sólo repone, sino que amplía la infraestructura verde. Sevilla gana sombra real donde nunca la tuvo».

La campaña también refuerza parques que funcionan como refugios frente al calor, aumentando sus áreas de sombra y vegetación. Entre las diferentes actuaciones, en los Parques de San Jerónimo I y II (Distrito Norte) se plantarán más de 80 ejemplares frondosos, mientras que en el Parque del Tamarguillo (Este-Alcosa-Torreblanca) se añaden 149 nuevos árboles, reforzando uno de los pulmones verdes de la ciudad. Evelia Rincón subrayó que «ampliar la sombra en calles y parques es esencial para combatir las altas temperaturas y mejorar la calidad de vida».

Según los datos de la campaña 2025-2026, 645 árboles proceden de compensaciones, especialmente vinculadas a las obras de la Línea 3 del Metro. En este sentido, Evelia Rincón ha manifestado que «en Sevilla ya no se pierde arbolado por las obras: cada árbol afectado se compensa. Gana la ciudad, ganan los barrios y gana la sombra. Respecto a las obras del Metro, por cada árbol que se retire, se plantarán cuatro más».

Riegos de consolidación y control técnico para la supervivencia de los ejemplares

Para asegurar que los árboles prosperen, el Ayuntamiento desarrolla un sistema reforzado de riegos de consolidación, que se mantiene durante los dos primeros años de vida de cada ejemplar. Este sistema incluye 50 litros por sesión, registro obligatorio, seguimiento técnico y controles de calidad en campo, entre otras acciones.

Aun así, existe un porcentaje natural de árboles que no llega a prosperar, debido a factores ambientales, biológicos o propios del proceso de adaptación. Ese porcentaje, que suele situarse en el 10%, es una realidad inherente a cualquier plantación y no responde a fallos de gestión, sino a procesos naturales.

En este sentido, todos los árboles que no se consoliden durante los dos años posteriores a la plantación serán repuestos a coste cero para el Ayuntamiento, ya que la reposición corre a cargo de las empresas adjudicatarias. Solo quedan excluidos los daños causados por vandalismo. Este sistema garantiza que Sevilla no pierda arbolado y que el número final de plantaciones previstas se mantenga.

Además, se han reforzado todos los pasos previos y posteriores a la plantación: estudios de viabilidad, selección de especies, calidad de la planta, riegos garantizados y seguimiento técnico constante. Con este modelo, «la ciudad avanza hacia plantaciones más eficientes, con mayor supervivencia y mejor adaptadas al clima» ha aseverado Evelia Rincón.

Los ejemplares de esta campaña llevarán tutores con marca rosa, frente al azul del año anterior. Es una medida sencilla pero muy efectiva que mejora la planificación de los riegos, facilita el control del arbolado y refleja una nueva forma de gestionar: más ordenada, más rigurosa y orientada al seguimiento real de cada árbol plantado.