El arzobispo visita la Exposición de Dulces de Conventos de Sevilla: «Vosotras ayudáis a reforzar el mensaje de la Navidad»

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha acudido en la mañana de este sábado 6 de diciembre a la XLI Exposición y Venta de Dulces de Conventos de Clausura en el Real Alcázar. Acompañado del vicario episcopal para la Vida Consagrada, ... José Ángel Martín, y del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, el prelado hispalense ha recorrido el Palacio Gótico del Alcázar descubriendo los diferentes manjares que la veintena de conventos sevillanos participantes en esta edición.

Monseñor Saiz Meneses ha aprovechado la ocasión para transmitir unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que hacen posible que año tras año se produzca la muestra de dulces de conventos, tan importante para la subsistencia de muchos de estos cenobios de clausura de la provincia de Sevilla, calificándola como un «milagro anual», que este año pone a la venta casi diez toneladas de repostería conventual.

Asimismo, ha exhortado a seguir pensando nuevas formas para ayudar a las religiosas contemplativas, no solo de forma puntual con esta exposición. En este sentido, ha destacado la presencia de la vida contemplativa en la Archidiócesis de Sevilla, sumando hasta 38 conventos de clausura, y ha agradecido «el don de la vida entregada de quienes interceden constantemente por todas las necesidades del mundo y de la Iglesia».

Monseñor Saiz, interesándose por las variedades expuestas en el Alcázar Manuel Olmedo

Finalmente, monseñor Saiz ha animado a preparar estos días cercanos a las fiestas navideñas «acordándonos de las personas que lo estén pasando mal» y teniendo una actitud solidaria con todos: «Vosotras, con los dulces, podéis ayudar a reforzar el mensaje de paz, esperanza y alegría propio de la Navidad».

Entre las novedades de este año destacan los bocaditos de nueces de las dominicas de Bormujos, los pestiños de azúcar y los rosquillos de vainilla. Estas dos últimas especialidades procedentes de las carmelitas de Osuna. Además, se ha habilitado de nuevo un puesto de venta de dulces adaptados a diferentes intolerancias: azúcar, lactosa y gluten, que ya gozó de gran éxito el pasado año.

El alcalde, en la muestra

También ha estado presente en la muestra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha animado a los sevillanos a asistir para apoyar a las órdenes religiosas que sobreviven gracias al esfuerzo diario que hacen las monjas. El primer edil ha agradecido «la labor de todas las personas voluntarias que colaboran en la venta de estos dulces y en el mantenimiento de una tradición que se ha convertido ya en una cita clásica imprescindible en la ciudad de Sevilla».

José Luis Sanz, en la muestra de dulces de conventos ABC

Sanz ha destacado que «nos encontramos con Bienes de Interés Cultural, de incalculable valor y gracias a la venta de dulces, las religiosas pueden mantener el imponente patrimonio que tienen en los conventos. Por ello, debemos apoyarlas», manifestando además que «el patrimonio, su cuidado y rehabilitación es una prioridad». En ese sentido, el alcalde ha apuntado que su equipo está trabajando «para dar visibilidad a todo el patrimonio oculto que hay en los conventos de nuestra ciudad».

Ha detallado que «ya se ha creado la Fundación Sevilla Oculta, desde donde trabajamos conjuntamente con la Archidiócesis y Cámara de Comercio. Además el Ayuntamiento ha destinado este año 500.000 euros para la rehabilitación de los conventos de Santa Inés y Madre de Dios, entre otros. Y, en el proyecto presupuesto de 2026 también hay contempladas subvenciones».

José Luis Sanz ha abogado por cuidar y dar visibilidad a todo el patrimonio oculto en los conventos de clausura

Sanz ha concluido que «Sevilla es la ciudad del mundo que más conventos aglutina después de Roma, con un incalculable valor patrimonial y con una importante historia sobre la que se sustenta la historia de nuestra ciudad, por ello, no podemos vivir de espalda a ellos, hay que recuperar estos espacios y su historia, y en ello estamos trabajando». Los sevillanos podrán visitar la exposición, adquirir dulces de todo tipo y contribuir a la economía de todos estos conventos hasta el próximo lunes.