Suscríbete a
ABC Premium

El arzobispo visita la Exposición de Dulces de Conventos de Sevilla: «Vosotras ayudáis a reforzar el mensaje de la Navidad»

El alcalde, José Luis Sanz, también ha acudido a la muestra, poniendo en valor que la venta de dulces ayudará a que «las religiosas puedan mantener su imponente patrimonio»

Monseñor Saiz Meneses ha calificado la exposición como un «milagro anual», al tiempo que se ha acordado de «quienes lo están pasando mal» en estas fechas

La exposición de dulces de conventos en el Alcázar de Sevilla vuelve esta semana: horarios y conventos que participan

Monseñor José Ángel Saiz Meneses, en la muestra de dulces de conventos del Alcázar
Monseñor José Ángel Saiz Meneses, en la muestra de dulces de conventos del Alcázar Manuel Olmedo
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha acudido en la mañana de este sábado 6 de diciembre a la XLI Exposición y Venta de Dulces de Conventos de Clausura en el Real Alcázar. Acompañado del vicario episcopal para la Vida Consagrada, ... José Ángel Martín, y del delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, el prelado hispalense ha recorrido el Palacio Gótico del Alcázar descubriendo los diferentes manjares que la veintena de conventos sevillanos participantes en esta edición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app