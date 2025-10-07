Suscríbete a
Arrasan con todo el equipo informático de un colegio de Amate con cuatro robos en diez días

Hasta 30 ordenadores y cinco tablets han sido sustraídos y los padres se manifiestan ante el temor creciente de sus hijos, que no saben «si robarán también esta noche»

Las madres pertenecientes al AMPA CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa se manifiestan el pasado martes a las puertas del centro
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Los últimos diez días han supuesto un auténtico calvario para toda la comunidad educativa que conforma el CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa ubicado en el distrito Cerro Amate de Sevilla, al haber sufrido este centro sevillano hasta cuatro robos de diversa consideración ... en ese intervalo tan corto de tiempo. Entre lo sustraído se encuentra prácticamente todo el equipo informático, con 30 ordenadores y cinco tablets, y más allá de lo estrictamente material, en este colegio se respira una triste sensación de inseguridad diaria al no saber qué se encontrarán mañana. De hecho los padres de los alumnos han dicho basta y se manifestaron el pasado martes.

