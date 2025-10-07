Arrasan con todo el equipo informático de un colegio de Amate con cuatro robos en diez días

Los últimos diez días han supuesto un auténtico calvario para toda la comunidad educativa que conforma el CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa ubicado en el distrito Cerro Amate de Sevilla, al haber sufrido este centro sevillano hasta cuatro robos de diversa consideración ... en ese intervalo tan corto de tiempo. Entre lo sustraído se encuentra prácticamente todo el equipo informático, con 30 ordenadores y cinco tablets, y más allá de lo estrictamente material, en este colegio se respira una triste sensación de inseguridad diaria al no saber qué se encontrarán mañana. De hecho los padres de los alumnos han dicho basta y se manifestaron el pasado martes.

Es lo que explica a este periódico el director del centro, Jesús Moreno, que desde el fin de semana del 27 y 28 de septiembre lamenta sufrir casi un hurto por día en este colegio que está emplazado junto al Parque Amate. «Se han llevado además de los ordenadores y las tablets, bolsos con pertenencias de profesores, una webcam, una batidora de cocina y destrozaron el lavavajillas e hicieron un agujero», enumera de corrido. Son algunos de los utensilios que venía empleando de forma habitual este CEIP en un curso escolar en el que la falta de seguridad está siendo la tónica en este sentido.

Así las cosas, el responsable del centro lamenta el clima de incertidumbre que recorre las aulas e intenta que toda esta avalancha de robos afecte lo menos posible a la vida lectiva de los niños, que de momento no se ha paralizado: «Hay niños que preguntan todos los días si habrán robado también esta noche. Además de que perdemos un tiempo valioso todas las mañanas denunciando siempre a la policía, queremos denunciar este tipo de actuaciones que se están generando. Es también el destrozo que hacen», agregan del mismo modo desde la dirección.

Pese a que la seguridad de este colegio público le corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, que por norma es la que tiene contratada una alarma cuya conexión va directa a la Policía Nacional, el Consistorio hispalense ha detectado este grave problema desde verano y está tratando de reponer casi todo lo que viene siendo objeto de la ira del ladrón o de los ladrones, un plural que aún no está del todo claro. «El Ayuntamiento siempre ha priorizado este centro y el agujero lo taparon, la bajante del lavavajillas también lo solucionaron. Hacen todo lo que está en su mano pero es que esta gente rompe cualquier cosa», declara el director. De hecho ya se rehabilitaron las zonas deportivas con una inversión por valor de 93.000 euros y se prevé transformar las zona infantil en áreas comunes, aseos y patios, bajo otra inversión municipal de 282.000 euros.

Intentando recobrar la normalidad

En las primeras pesquisas por parte de la Policía Nacional se encontró un móvil, un mechero y una cartera que poseía un DNI, pero miembros de este cuerpo no se fían de que el mero hecho de dejar allí un carné no suponga un señuelo para desviar la atención sobre la autoría de los verdaderos autores. «El viernes cogieron a una persona y la soltaron. Y el sábado volvieron a entrar. Han cogido huellas y sangre pero de momento no hay novedades. Ahora tenemos que recobrar la normalidad para que los niños que vengan al centro con todas las garantías», establece Moreno. Algo que sin duda no será sencillo porque el temor a que exista una quinta sustracción es evidente, de ahí que se haya manifestado el AMPA el pasado martes por la mañana antes de acceder a las aulas en colaboración con el profesorado.

Ahora el director del CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa se mantiene a la espera de que le den de baja a los 30 ordenadores robados en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y cuenta con el compromiso del gobierno de Sanz en que se pondrán «más cámaras en la siguiente partida presupuestaria y un mayor vallado». Otras fuentes añaden a este medio que una de las hipótesis que se manejan es que pueda estar implicado en este suceso tan recurrente el nieto de la portera del establecimiento, que según aseguran a este medio se había quedado okupando dicho espacio hasta el año pasado tras muchos años quedándose allí. Sea o no sea dicha persona, lo que buscan en este colegio de Amate es que cesen los robos de una vez por todas.