El episodio de hoy sucedió en realidad a 6.400 kilómetros de Sevilla, en las ardientes arenas de Afganistán. Pero es la presencia de cinco héroes sevillanos caídos por la patria y la procedencia de su unidad la que le confiere, con toda justicia, el ... adjetivo de local. Veinte años después, sus rostros alientan cada día a sus compañeros de armas desde la sala de 'briefing' de la base de El Copero, donde desmenuzan las misiones.

El 16 de agosto de 2005 por la mañana, un helicóptero del Bhelma IV (batallón de helicópteros de maniobra) se desplomaba con 17 militares a bordo en una llanura a veinte kilómetros al sur de Herat, la ciudad afgana donde el Ejército español había desplegado una base logística avanzada como contribución a la fuerza de reacción rápida de la ISAF, la coalición liderada por Estados Unidos que combatió a los talibanes tras el atentado del 11-S. El Bhelma IV aportaba 51 hombres y tres Cougar.

El fatídico día, dos de estas aeronaves volaban amunicionados a plena carga de dotación de hombres y equipos participando en el simulacro de asalto a uno de los aeropuertos situados en el sector del Mando Regional Oeste. Algo salió mal, aunque nunca se llegó a tener certeza total de qué. El ministro Bono, que compareció a primera hora de la tarde para dar la noticia, no descartó ni un ataque terrorista ni una inesperada racha de viento que desequilibró el aparato cuando hacía vuelo rasante. La OTAN descartó «fuego enemigo» en las primeras horas.

El informe final tampoco pudo ir más lejos: «El helicóptero sufrió un accidente e impactó contra el terreno por causas desconocidas, descartándose el ataque exterior, la explosión de armamento en el interior o el fallo de material en los sistemas prioritarios de la aeronave. Los posibles factores contribuyentes más relevantes son: perfil de de vuelo de riesgo con maniobra de adaptación al terreno; condiciones meteorológicas y orográficas adversas; posible maniobra agresiva a muy poca altura del suelo», leyó el ministro de Defensa a la comisión del Senado.

Un informe pericial entregado en la reapertura de la causa a instancias de la familia del piloto señaló que «no se puede atribuir de forma directa a mala praxis o negligencia por parte de la tripulación». Fue el golpe más duro al Ejército tras el accidente del Yakolev.

La noticia causó honda conmoción en El Copero. Los ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaira (residencia de tres fallecidos) y Mairena del Aljarafe emitieron mensajes de condolencia y decretaron luto oficial.

Dejemos constancia de sus nombres como tributo imborrable a su memoria con el empleo superior a título póstumo y carácter honorífico promovidos en 2008: comandante David Guitard Fernández (piloto), subteniente Juan Morales Parra (copiloto), sargento primero Alfredo Francisco Joga (mecánico de a bordo) y cabos Pedro Fajardo Cabeza y José Manuel Moreno Enríquez (tiradores).