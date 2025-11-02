Suscríbete a
entrevista

Andrés Ollero: «Sánchez ha logrado que personajes tan vilipendiados en su día como Felipe González o Guerra parezcan modelos saludables»

El exdiputado del PP que ejerció más control sobre la gestión de la Exposición Universal de Sevilla publicará en ABC sus reflexiones sobre los «dineros perdidos» de la Expo92

«La Expo92 de Sevilla arrojó pérdidas de más de 100.000 millones de pesetas porque se suprimió la auditoría interna tras la salida de Olivencia»

Andrés Ollero
Jesús Álvarez

El jurista y filósofo Andrés Ollero Tassara es catedrático de Filosofía del Derecho y fue magistrado del Tribunal Constitucional desde 2012 hasta 2021. Durante diecisiete años fue diputado del PP y el que mayor control ejerció sobre Jacinto Pellón y la gestión de la Exposición ... Universal de Sevilla de 1992. ABC publicará a partir del lunes 3 de noviembre sus reflexiones en documento titulado «Los dineros perdidos de la Expo92».

