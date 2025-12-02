José Emilio del Pino: formar personas a través del fútbol

Hablar de José Emilio del Pino no es solo hablar de la historia del colegio Altair, obra corporativa del Opus Dei, sino de la génesis del fútbol base en Sevilla. Sencillo, apasionado y con una capacidad innata para conectar con los jóvenes, Del Pino formó ... parte de los inicios del centro educativo y dedicó más de cuarenta años a la docencia en Primaria. Además, fue uno de los fundadores de la Escuela Deportiva de Altair, un proyecto que nacería casi de manera artesanal a principios de los años setenta y que, con el tiempo, se convertiría en referente para muchas iniciativas que surgieron después, incluidas las escuelas federativas de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

Los primeros pasos de la Escuela Deportiva Altair se remontan a comienzos de los años setenta, cuando, con muy pocos medios, Del Pino organizó convivencias, entrenamientos y pequeños campeonatos internos. En una época en la que aún no existían las categorías federativas tal y como las conocemos hoy, Altair ya promovía un modelo educativo en el que el deporte era una herramienta de crecimiento personal. Aquel experimento fue el germen de lo que más tarde replicaría la Federación Andaluza de Fútbol con el CEDIFA y, a partir de ahí, las escuelas municipales que proliferaron por toda España.

Su carrera deportiva habla por sí sola. Distinguido como técnico honorario de la RFAF, fue seleccionador andaluz en categorías Alevín, Infantil y Juvenil durante diez temporadas, en las que conquistó cuatro campeonatos de España, dos subcampeonatos y tres semifinales. En clubes, su huella también fue profunda: campeón de la Copa del Rey Juvenil con el Real Betis Balompié y ganador de todas las divisiones del fútbol base con Sevilla FC, Betis, Altair y CD El Regate. Sin embargo, José Emilio siempre relativiza los trofeos: «Lo importante no era hacer futbolistas, sino ciudadanos».

Su visión del deporte va mucho más allá de los sistemas de juego. Por eso, en sus equipos no solo se entrenaba; también se convivía, se hablaba, se aprendía a respetar al rival y a valorar el esfuerzo., afirma con orgullo.

Esa idea resume su filosofía: el fútbol como escuela de vida. Siempre defendió que el fútbol era un medio, no un fin: una herramienta para formar personas responsables, constantes y capaces de levantarse ante cualquier dificultad. En sus equipos no solo se entrenaba, se educaba. Antes de cada partido había charlas formativas; después, convivencias, excursiones, largos viajes en autobús que forjaban lazos y enseñaban a convivir. El respeto, la perseverancia, la humildad y el esfuerzo eran piedras angulares de un estilo que marcó a generaciones enteras. Muchos de aquellos chavales, procedentes de barrios humildes —Los Pajaritos, Madre de Dios, la Calzada, el Cerro—, hoy son médicos, ingenieros, profesores o comerciantes. «La gran mayoría no se convirtieron en futbolistas, pero sí en buenos ciudadanos. Y gracias a Altair, muchos de aquellos jóvenes de los años 70 esquivaron la droga, la calle y la trampa fácil», recuerda con emoción.

A pesar de estar jubilado, José Emilio continúa activo. Entrena en el CD El Regate y dedica tiempo a visitar a amigos enfermos, manteniendo intacto el espíritu de servicio que siempre lo ha caracterizado. Como recordó el periodista Víctor Fernández, «el fútbol de Sevilla y la educación de muchas generaciones le deben mucho a tipos como José Emilio, que hicieron de Altair una máquina de sevillanos deportistas y educados. Él representa ese fútbol de barrio, de albero, de viajes eternos en autobuses, de balones más duros que una piedra…»

Más de cincuenta años después de aquellos primeros entrenamientos en Altair, Del Pino mantiene la misma convicción: lo esencial es formar personas. «Lo más importante —repite— es la educación. Formar ciudadanos de primera división». Y él, sin duda, ha contribuido a hacerlo.