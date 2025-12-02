Suscríbete a
José Emilio del Pino: formar personas a través del fútbol

El Comité de Entrenadores de la RFAF le ha homenajeado en un acto por su compromiso, liderazgo y amor por el fútbol

José Emilio del Pino en la inauguración del campo de césped de Altair
José Emilio del Pino en la inauguración del campo de césped de Altair altair

Hablar de José Emilio del Pino no es solo hablar de la historia del colegio Altair, obra corporativa del Opus Dei, sino de la génesis del fútbol base en Sevilla. Sencillo, apasionado y con una capacidad innata para conectar con los jóvenes, Del Pino formó ... parte de los inicios del centro educativo y dedicó más de cuarenta años a la docencia en Primaria. Además, fue uno de los fundadores de la Escuela Deportiva de Altair, un proyecto que nacería casi de manera artesanal a principios de los años setenta y que, con el tiempo, se convertiría en referente para muchas iniciativas que surgieron después, incluidas las escuelas federativas de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

