Investigadores de la CEU UF3 abordan claves para afrontar la inmigración irregular en el Mediterráneo

Enmarcado en el Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad CEU Fernando III se trata de su primer proyecto de investigación competitivo concedido por el Centro Universitario de la Guardia Civil

ceu

ABC Educa

Sevilla

Investigadores de la Universidad CEU Fernando III analizan el reto que representa la inmigración irregular para la seguridad en el conjunto del continente europeo, abordando esta realidad desde una perspectiva multidisciplinar que permita realizar un diagnóstico preciso y plantear soluciones eficaces y sostenibles.

Bajo el ... título “La securitización de la lucha contra la inmigración irregular en el Mediterráneo por parte de la UE y España: un enfoque multidisciplinar” , este trabajo nace para “estudiar el problema de la migración irregular en el Mediterráneo desde una perspectiva multidisciplinar, buscando sus causas en África, analizando el modelo de negocio de los traficantes de personas, profundizando en la utilización de la migración como arma geopolítica y buscando las posibles soluciones jurídicas y de seguridad a la problemática”, explica su investigador principal, el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU Fernando III, Carlos Espaliú.

