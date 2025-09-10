EUSA arranca el curso con casi 200 estudiantes internacionales del programa Study Abroad

El Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla, ha iniciado hoy el curso 2025-26 con más de 180 estudiantes de Europa y América, cifra que consolida la proyección internacional del Campus de la Cámara de Comercio de Sevilla, a los que se sumarán otros casi 200 en enero para el segundo semestre.

Arranca así un nuevo curso con especial ambiente internacional, ya que estudiantes nacionales e internacionales comparten clases en inglés o español. Esto garantiza el intercambio intercultural y la integración en la cultura local, puesto que el 30% de los estudiantes procede de otros puntos del mundo.

El Campus de la Cámara de Comercio, además de los grados universitarios, también oferta Formación Profesional y Postgrados, a los que también se les ofrecen oportunidades internacionales. La suma de todo el alumnado extranjero que ha participado en las iniciativas formativas superó el curso pasado los 700 estudiantes.

La Oficina Internacional de EUSA facilita su integración en la vida cotidiana del campus y de la ciudad. Se fomenta la movilidad internacional tanto para recibir a estudiantes extranjeros, como para favorecer que los españoles puedan cursar parte de sus estudios fuera, a través de las becas Erasmus+, intercambios, beca internacional propia y convenios con universidades extranjeras para formación e incluso empleo (Programa Work & Travel).

Para H.G., estudiante de EE.UU., estudiar en EUSA le ha permitido «estar en contacto con estudiantes de todo el mundo; he estado en las aulas con gente de España, Noruega, Suecia o Alemania». J.W., de Hamburgo, asegura que ha conocido jóvenes de toda Europa y se lleva grandes amistades».

Entre las opciones, el Programa Study Abroad está diseñado para estudiantes internacionales durante un semestre o un año académico completo, pudiendo elegir entre una selección de más de 200 asignaturas. Y es que casi la mitad de las materias se imparten también en inglés.

También se ha puesto a disposición la Escuela de Español de EUSA, para facilitar el aprendizaje del idioma a través de métodos comunicativos y experimentales innovadores, además de numerosos cursos y experiencias en la ciudad para facilitar su integración.

Según Jesús Díaz, director de la Oficina Internacional de EUSA, «los estudiantes internacionales son una de las señas de identidad de EUSA. A lo largo de los años nos hemos consolidado como un centro de referencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, para los estudiantes universitarios que eligen España como destino donde enriquecer su experiencia universitaria».

También el propio director del Centro, Raúl Matres, asegura que «la participación de alumnos extranjeros en el día a día del campus enriquece la formación recibida, ya que la internacionalización es uno de los pilares del campus y favorece la visión global de todos los estudiantes que se forman».

Inicio del curso 2025/26

El curso ha arrancado hoy 8 de septiembre y aún hay algunas plazas disponibles para la matriculación en 2ª adjudicación. El Centro Universitario EUSA oferta los Grados con Título Oficial de Universidad de Sevilla de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas.

Además ofrece la posibilidad de complementar esta formación con títulos propios de la Escuela de Negocios, a través de la especialización de Comunicación Corporativa y entornos Digitales Multimedia en Periodismo; Producción de Contenidos Audiovisuales Multicanal en el Grado de Comunicación; y Marketing Digital y Comunicación Empresarial en el caso de Publicidad.

