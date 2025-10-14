El Colegio Internacional Europa impulsa la educación global con sus programas de intercambio académico

El Colegio Internacional Europa refuerza su liderazgo educativo ofreciendo a sus alumnos programas de intercambio académico internacional que combinan aprendizaje lingüístico, inmersión cultural y desarrollo personal.

Los programas se dividen en dos modalidades:

- Intercambios lingüístico-culturales, de corta duración (1 a 3 semanas), ... pensados para alumnos de 1º a 3º de ESO, que buscan mejorar sus habilidades en idiomas y conocer nuevas culturas.

- Intercambios de inmersión total, de 4 a 10 semanas, para estudiantes de 4º de ESO a 1º de Bachillerato, con grupos reducidos y experiencias más intensas que incluyen actividades académicas y culturales. Ambos programas de intercambio son gratuitos para los alumnos del centro, que es quien los invita a participar como premio a su desempeño académico. El Colegio Internacional Europa mantiene vínculos con instituciones educativas en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, lo que permite a los alumnos vivir experiencias internacionales enriquecedoras y establecer amistades globales. Estos programas refuerzan la vocación internacional y bilingüe del centro, ofreciendo a los estudiantes herramientas para desenvolverse con éxito en un mundo globalizado y fomentando su crecimiento académico y personal. «Los intercambios no solo mejoran las competencias lingüísticas, sino que también amplían horizontes, generan confianza y fomentan la independencia de nuestros alumnos», afirma la Coordinadorade Intercambios, Laura Borragán Fernández.. Para más información sobre los programas de intercambio y el proyecto educativo, visite: www.europaschool.org

