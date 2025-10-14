Suscríbete a
ABC Premium

abc educa

El Colegio Internacional Europa impulsa la educación global con sus programas de intercambio académico

Estudiantes de Sevilla se sumergen en experiencias internacionales para desarrollar competencias lingüísticas, culturales y personales

El Colegio Internacional Europa impulsa la educación global con sus programas de intercambio académico
colegio internacional europa

ABC Educa

Sevilla

El Colegio Internacional Europa refuerza su liderazgo educativo ofreciendo a sus alumnos programas de intercambio académico internacional que combinan aprendizaje lingüístico, inmersión cultural y desarrollo personal.

Los programas se dividen en dos modalidades:

- Intercambios lingüístico-culturales, de corta duración (1 a 3 semanas), ... pensados para alumnos de 1º a 3º de ESO, que buscan mejorar sus habilidades en idiomas y conocer nuevas culturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app