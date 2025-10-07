El colegio Altair inaugura los Cursos de Orientación Familiar del curso 2025-2026

El próximo sábado 18 de octubre dará comienzo en el colegio Altair una nueva edición de los Cursos de Orientación Familiar (COF), iniciativa que cada año reúne a numerosas familias con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para la educación de los hijos y el fortalecimiento de la vida matrimonial.

La sesión inaugural, titulada «Proyecto familiar», estará a cargo de Xavier Bringué, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y servirá como punto de partida del curso dirigido a familias de Educación Infantil y Primaria.

Los cursos de este año se organizan en tres itinerarios:

- Educación Infantil: sesiones sobre «Entorno familiar. Ocio y familia» (21 de noviembre de 2025), «La comunicación en el matrimonio» (23 de enero de 2026), «Obediencia y voluntad» (20 de febrero de 2026) y «Hogares singulares y alegres» (20 de marzo de 2026).

- Educación Primaria: encuentros sobre «Carácter y personalidad» (14 de noviembre de 2025), «Decisiones en una etapa de equilibrio» (16 de enero de 2026), «La educación de la afectividad» (13 de febrero de 2026) y «Convivencia de la pareja» (13 de marzo de 2026).

- Educación Secundaria: sesiones sobre «Adolescencia: Optimismo y paciencia» (14 de noviembre de 2025), «La sexualidad adolescente» (16 de enero de 2026), «Matrimonio: seguir amándose» (13 de febrero de 2026) y «Autoridad y responsabilidad» (13 de marzo de 2026).

Además de los COF, Altair ofrecerá una sesión específica sobre Afectividad dirigida a padres, previa a los talleres que recibirán sus hijos. Estas sesiones se celebrarán el 7 de octubre (3º y 5º de Primaria), el 9 de octubre (3º de Secundaria y 1º de Bachillerato) y el 14 de octubre (1º de Secundaria).

Los Cursos de Orientación Familiar de Altair se han consolidado como una experiencia muy valorada por las familias del colegio. A través de la exposición de expertos y el coloquio con otros padres, los participantes encuentran un espacio de reflexión y apoyo que les ayuda a tomar decisiones educativas acordes a la edad y necesidades de sus hijos.

