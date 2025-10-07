abc educa
El colegio Altair inaugura los Cursos de Orientación Familiar del curso 2025-2026
Una herramienta eficaz para apoyar a las familias en la educación de los hijos
ABC Educa
Sevilla
El próximo sábado 18 de octubre dará comienzo en el colegio Altair una nueva edición de los Cursos de Orientación Familiar (COF), iniciativa que cada año reúne a numerosas familias con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para la educación de los hijos y el fortalecimiento de la vida matrimonial.
La sesión inaugural, titulada «Proyecto familiar», estará a cargo de Xavier Bringué, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y servirá como punto de partida del curso dirigido a familias de Educación Infantil y Primaria.
Los cursos de este año se organizan en tres itinerarios:
- Educación Infantil: sesiones sobre «Entorno familiar. Ocio y familia» (21 de noviembre de 2025), «La comunicación en el matrimonio» (23 de enero de 2026), «Obediencia y voluntad» (20 de febrero de 2026) y «Hogares singulares y alegres» (20 de marzo de 2026).
- Educación Primaria: encuentros sobre «Carácter y personalidad» (14 de noviembre de 2025), «Decisiones en una etapa de equilibrio» (16 de enero de 2026), «La educación de la afectividad» (13 de febrero de 2026) y «Convivencia de la pareja» (13 de marzo de 2026).
- Educación Secundaria: sesiones sobre «Adolescencia: Optimismo y paciencia» (14 de noviembre de 2025), «La sexualidad adolescente» (16 de enero de 2026), «Matrimonio: seguir amándose» (13 de febrero de 2026) y «Autoridad y responsabilidad» (13 de marzo de 2026).
Además de los COF, Altair ofrecerá una sesión específica sobre Afectividad dirigida a padres, previa a los talleres que recibirán sus hijos. Estas sesiones se celebrarán el 7 de octubre (3º y 5º de Primaria), el 9 de octubre (3º de Secundaria y 1º de Bachillerato) y el 14 de octubre (1º de Secundaria).
Los Cursos de Orientación Familiar de Altair se han consolidado como una experiencia muy valorada por las familias del colegio. A través de la exposición de expertos y el coloquio con otros padres, los participantes encuentran un espacio de reflexión y apoyo que les ayuda a tomar decisiones educativas acordes a la edad y necesidades de sus hijos.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete