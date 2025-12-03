Suscríbete a
Aventura y naturaleza en El Pinsapar: una convivencia inolvidable de 1º de ESO

La experiencia se cerró con la entrega de premios y varias charlas formativas

Alumnos en su viaje a la Sierra de Grazalema
Alumnos en su viaje a la Sierra de Grazalema

Sevilla

En el corazón de la Sierra de Grazalema, allí donde el aire huele a resina y el silencio se mezcla con el murmullo del viento entre los pinsapos, un grupo de alumnos de 1º de ESO vivió su primera gran aventura del curso. Acompañados por ... sus profesores, David Llanos de Castro y David Jara Gadea, pasaron tres días —del 3 al 5 de noviembre— aprendiendo lo que no siempre cabe en un aula: la fuerza de la convivencia, la belleza del esfuerzo compartido y la alegría de descubrir el mundo con los propios ojos.

