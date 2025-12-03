Aventura y naturaleza en El Pinsapar: una convivencia inolvidable de 1º de ESO

En el corazón de la Sierra de Grazalema, allí donde el aire huele a resina y el silencio se mezcla con el murmullo del viento entre los pinsapos, un grupo de alumnos de 1º de ESO vivió su primera gran aventura del curso. Acompañados por ... sus profesores, David Llanos de Castro y David Jara Gadea, pasaron tres días —del 3 al 5 de noviembre— aprendiendo lo que no siempre cabe en un aula: la fuerza de la convivencia, la belleza del esfuerzo compartido y la alegría de descubrir el mundo con los propios ojos.

Durante el campamento, los alumnos participaron en torneos de fútbol sala, minibásquet y vóley, y en emocionantes juegos como «Guerra Mundial», «Rommel y Montgomery» o el mítico «Comando», que iluminó la noche serrana con linternas y risas. Pero más allá del juego, hubo espacio para la observación y el asombro: mirar las constelaciones, reconocer insectos y especies autóctonas, y entender que la naturaleza es también una gran maestra.

La experiencia se cerró con la entrega de premios y varias charlas formativas, en las que los profesores invitaron a reflexionar sobre los valores que sustentan la vida en comunidad: la empatía, la generosidad, la sinceridad y el espíritu de servicio.

El Pinsapar no fue solo un escenario: fue una lección viva. Entre montañas y senderos, los alumnos descubrieron que aprender también significa compartir, escuchar y maravillarse. Y que a veces, para crecer, basta con mirar el cielo estrellado y sentir que uno forma parte de algo mucho más grande.