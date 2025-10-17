Suscríbete a
Un antiguo alumno de Altair obtiene el segundo premio en la XXI Edición de Excelencia Literaria

El jurado de la XXI Edición del programa Excelencia Literaria ha hecho pública la lista de ganadores correspondiente al pasado curso académico

Sevilla

El jurado de la XXI Edición del programa Excelencia Literaria ha hecho pública la lista de ganadores correspondiente al pasado curso académico. En la categoría de artículo de opinión y relato, el segundo premio ex aequo ha sido concedido a Ángel Murcia, antiguo alumno del ... Colegio Altair (Sevilla), junto con Claudia Asencio, del colegio Altozano (Alicante). El primer premio ha recaído en Carlos Garde, del colegio Mulhacén (Granada), perteneciente al Grupo Attendis.

