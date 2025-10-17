Un antiguo alumno de Altair obtiene el segundo premio en la XXI Edición de Excelencia Literaria

El jurado de la XXI Edición del programa Excelencia Literaria ha hecho pública la lista de ganadores correspondiente al pasado curso académico. En la categoría de artículo de opinión y relato, el segundo premio ex aequo ha sido concedido a Ángel Murcia, antiguo alumno del ... Colegio Altair (Sevilla), junto con Claudia Asencio, del colegio Altozano (Alicante). El primer premio ha recaído en Carlos Garde, del colegio Mulhacén (Granada), perteneciente al Grupo Attendis.

Ángel Murcia, actualmente estudiante del Grado en Historia en la Universidad de Sevilla, participó activamente en el programa Excelencia Literaria desde 4º de ESO hasta finalizar 2º de Bachillerato en Altair. Durante el curso pasado publicó varios artículos de opinión, entre ellos Un cuento para padres y Cincuenta veces más fuerte, así como el relato Marta Guillén. Su compromiso con la escritura y su destacada trayectoria lo han convertido en uno de los alumnos más representativos del colegio dentro de esta iniciativa de fomento del talento literario juvenil, dirigida por el escritor Miguel Aranguren.

En la fotografía que acompaña esta información, Ángel Murcia aparece a la derecha de la imagen. Desde la izquierda pueden verse a Pablo de la Lastra, antiguo alumno del colegio Tabladilla; Leandro Mazuelos, también antiguo alumno de Altair y participante en Excelencia Literaria en ediciones anteriores; y D. Andrés Jiménez, profesor del centro y coordinador tanto de la Biblioteca como del programa Excelencia Literaria en Altair.

El Colegio Altair desea felicitar a Ángel Murcia por este nuevo reconocimiento, que pone de manifiesto la importancia de la creatividad, la expresión escrita y la formación humanística en la educación integral de sus alumnos.

Sobre la Excelencia Literaria

Excelencia Literaria es un programa nacional de promoción de jóvenes talentos literarios, impulsado y coordinado por el escritor Miguel Aranguren, que busca descubrir, formar y dar visibilidad a alumnos con vocación por la escritura en centros educativos de toda España.